Diario de Arousa

Ribeira

La corporación municipal de Ribeira casi aprobó por unanimidad todos los puntos del pleno, pese a la tensión que había provocado la moción de censura

Las excepciones fueron la cuenta general de 2024, en la que el PP se abstuvo, algo que también hizo el portavoz del PSOE en la votación sobre la aprobación del expediente de contratación del SAF

Chechu López
01/10/2025 07:00
El presidente de la ANPA 'Santa Uxía' del colegio 'O Grupo' dio lectura a la moción ciudadana para demandar un tutor para el aula de 3ºB de Primaria
El presidente de la ANPA 'Santa Uxía' del colegio 'O Grupo' dio lectura a la moción ciudadana para demandar un tutor para el aula de 3ºB de Primaria - Mónica Ferreirós

Redacción / Ribeira Pese a las habituales discrepancias en los plenos de la corporación municipal ribeirense, en la sesión ordinaria de este lunes sorprendió que casi todos los puntos del orden del día se aprobasen por unanimidad, a excepción de la cuenta general de 2024, que arroja un remanente de tesorería de 5,5 millones de euros, y en la que el PP se abstuvo, algo que hizo el portavoz del PSOE en la votación sobre la aprobación del expediente de contratación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). 

Por lo demás, recibieron el respaldo unánime de los 21 concejales de la corporación municipal la modificación presupuestaria para el pago de subvenciones nominativas a entidades sociales, un crédito extraordinario por 100.100 euros para la mejora de accesibilidad en la Praza do Concello y la instalación de un ascensor en el remodelado consistorio, la revisión del precio del contrato mixto del contrato de alumbrado público. 

Igualmente obtuvieron el mismo apoyo de la totalidad de concejales la moción ciudadana prsentada por la ANPA 'Santa Uxía' del colegio 'O Grupo' para instar a la Consellería de Educación para que nombre a un sustituto como tutor del aula de 3ºB de Primaria y otras dos propuestas presentadas por el PP para la realización de limpiezas y desbroces en zonas hídricas, así como acometer una intervención urgente para reparar los daños estructurales y más críticos en el centro social de Oleiros.

