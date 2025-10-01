Ambar estrena su e-commerce para poner en valor la artesanía elaborada en sus talleres y seguir fomentando el empleo y la inclusión social

Ambar dará mayor promoción a los artículos elaborados en sus talleres, como el de cestería -

Ambar dio a conocer ayer el lanzamiento de su primer e-commerce solidario, que está disponible a través de su página web. Este nuevo canal de venta online surge con la finalidad de amplificar el alcance y la visibilidad de los productos y artículos artesanos únicos elaborados en sus diferentes talleres ocupacionales, como cestería, encuadernación o elaboración de jabones. El lema que acompaña a esta iniciativa subraya la misión de la asociación: "Impulsando vidas independentes en comunidade". Desde la entidad que preside Milagros Rey destacan que "detrás de cada peza hai o traballo, o talento e a autonomía das persoas con diversidade funcional que participan nos obradoiros".

Los responsables de la asociación destacan que suman un nuevo camino y detallan que este e-commerce n o es sólo un a tienda, sino una ventana que muestra el potencial y la profesionalidad de sus artesanos. "Cada compra pasará a ser un apoio directo e fundamental para incrementar a autonomía e a participación social dos usuarios do centro", detallaron. Para celebrar esa apertura, Ambar preparó una promoción especial que consiste en que las 20 primeras compras realizadas a través de la tienda online recibirán un regalo sorpresa adicional en su paquete. Con esta iniciativa se busca incentivar las primeras visitas y premiar la colaboración más inmediata. Por ello, desde Ambar animan a todos los ciudadanos, empresas e instituciones a visitar el nuevo espacio de venta y comprar con propósito, apoyando la inclusión social y laboral en O Barbanza.