Una jueza detecta indicios de administración desleal por parte de una barbanzana respecto del dinero de la cuenta bancaria de su hija menor de edad

La resolución que nombra a los abuelos paternos de la menor como administradores de su patrimonio se dictó en Ribeira - Chechu Río

Redacción / Ribeira La titular de la Plaza 3 del Tribunal de Instancia de Ribeira dedujo testimonio contra una barbanzana ante la jurisdicción penal por la concurrencia de lo que considera indicios racionales de un delito de administración desleal del patrimonio de su hija. Así lo indica en una resolución dictada tras la demanda interpuesta por los abuelos paternos de una menor en relación a la gestión y administración de las indemnizaciones económicas percibidas y pendientes de cobrar por su nieta a causa del fallecimiento de su padre.

La jueza considera que en la vista oral se acreditó que la administración del patrimonio de la menor por su madre “pone en grave e irreversible peligro el patrimonio de su hija”. Para ello, apuntó que, tras el ingreso en enero de 2022 de una primera cantidad de 66.373 euros, seis meses después se hizo una transferencia de 18.000 euros a favor de la muchacha por una aseguradora, pero que el 26 de mayo de 2024 la cuenta de la chica presentaba un saldo inferior a 166 euros, precisando que en 2 años y 4 meses disminuyó más del 99%. A mayores, la menor percibe al mes en esa cuenta bancaria la pensión de orfandad de 211 euros desde que murió su padre a mayo de 2024 que, según el extracto bancario, pasó a 252 euros.

Desconocimiento

Respecto a la exploración de la menor, se señala que se desprendió que tenía buena relación con su madre y que había distanciamiento con los abuelos paternos tras la muerte de su padre, pero que la joven desconocía todo lo relacionado con su dinero y su gestión, algo que a la jueza le “resulta especialmente llamativo”, pero añade que la niña confiaba “plenamente en la administración de su madre”. Por su parte, la demandante expresó su preocupación por el patrimonio de su nieta, refiriendo que su nuera “estaba haciendo mal uso del dinero de su hija, gastándolo en compras, viajes, etc.”. La jueza consideró “verdaderamente esclarecedora” la declaración de la demandada a la hora de explicar las reiteradas transferencias que constan en el extracto bancario desde la cuenta de la menor a la suya, y en la que indicó que las hacía “para después pasar dinero a una tarjeta de su hija y que ella pudiera retirarlo.

“Por un lado, resulta llamativo -indica la jueza- que se haga uso del dinero de la menor para la compra de un vehículo ‘porque la niña quiere’, cuando resulta evidente que la única persona que puede conducir el vehículo es la demandada”, pues su hija no tiene carnet de conducir y puede ser que decida no sacarlo nunca. La titular de la Plaza 3 del Tribunal de Instancia de Ribeira agrega que no es menos sorprendente el destino del dinero de la menor para comprar un sofá o pintar la casa, “extremos que se quedan en meras manifestaciones sin prueba alguna”, dijo.

“Resulta notorio y manifiesto que la gestión y administración que la demandada viene realizando del patrimonio de su hija es absolutamente preocupante” para el futuro y bienestar de la menor, que es lo que se trata de proteger en este procedimiento. Aclara que no es objeto de discusión que en poco más de dos años la demandada gastó o retiró de la cuenta de su hija “la escalofriante cantidad de más de 84.000 euros”, a lo que hay que sumar 5.902 euros de las pensiones de orfandad percibidas por su hija. La demandada trató de explicar en su declaración el destino de esas cantidades, pero no acreditó documentalmente los gastos o retiradas de dinero que refirió, según se indica en la resolución, en la que se detalla que en el extracto bancario se observan movimientos “absolutamente inexplicables”.

La jueza acordó en su resolución el nombramiento de manera inmediata y urgente de los abuelos paternos de la menor como administradores de las indemnizaciones económicas percibidas y pendientes de cobrar por la menor de edad por causa del fallecimiento de su padre. Los abuelos paternos fundamentaron su pretensión en la existencia de indicios de que la madre de la menor administraba “de forma inadecuada” el patrimonio de su hija derivado de la referida indemnización, alegando que su nieta había percibido hasta entonces más de 66.000 euros y que quedaba pendiente otra cantidad. Y consideraban que la demandada “está poniendo en riesgo el patrimonio de la menor”.

La jueza sostuvo que no puede sino acordar de forma inmediata y urgente que la administración Y añade que de toda la prueba practicada se infiere de forma clara que la administración de la demandada resulta “absolutamente perjudicial” para el patrimonio de su hija, “encontrándose en la actualidad en una situación preocupante desde el punto de vista económico, desconociendo la menor dicha circunstancia”, indica la togada en su resolución.