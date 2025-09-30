Terremoto político en Ribeira: PP y PBBI rompen el tripartito y presentan una moción de censura

El Partido Popular y el PBBI momentos antes del Pleno ordinario y tras anunciar su moción de censura - Mónica Ferreirós

Ribeira vivió ayer un terremoto político cuando el Partido Popular y el Partido Barbanza Independiente (actualmente miembro del tripartito) presentaron pasadas las dos de la tarde una moción de censura que dinamita el actual ejecutivo presidido por Luís Pérez Barral (BNG). La futura alcaldesa, tal y como confirman los integrantes de este acuerdo, será la conservadora Mariola Sampedro.

Tan solo horas después de registrar la moción, el portavoz del Partido Barbanza Independiente (PBBI), Vicente Mariño, se reunió con otros miembros de su formación para explicar los motivos que lo impulsaron a tomar esta decición. Mariño asegura que la problemática durante la instalación de las atracciones en las Festas de Ribeira fue el detonante de esta moción de censura, aunque por su parte tanto la concejala delegada de Economía e Facenda, María Herminia Pouso Maneiro, como la portavoz del Partido Popular, Mariola Sampedro, apuntaron también a las discrepancias en las subvenciones nominativas.

Tal y como dejaron ver desde el PBBI, todo esta fragua política se remonta al mes de agosto, cuando a pocos días del arranque de las Festas de Ribeira, Barbanza Independiente pidió ayuda al PP para acudir a Portos de Galicia y desbloquear los problemas que asolaban la celebración de las fiestas. “Hai que deixar as confrontacións e chegar a acordos, e iso foi o que fixemos cando foron as festas”, explica Pouso Maneiro.

El PBBI tras anunciar la moción - Mónica Ferreirós

Además, Mariño insiste en que ante la falta de consenso en los últimos plenos “hemos visto que la manera de desbloquear temas en Ribeira era dar un cambio político”.

Para proponer la moción, Mariño convocó el pasado sábado a su equipo, quienes apoyaron la decisión de su presidente de partido. Ahora, tras romper el tripartito, se sienten muy orgullosos de poder formar un gobierno con 14 concejales, e insisten en recalcar que , “no le estamos quitando la alcaldía a nadie”, ya que tras esta ruptura la clara mayoría será del nuevo ejecutivo.

Minutos después fue el turno de Mariola Sampedro, portavoz del PP y la propuesta para ocupar la silla de la Alcaldía. Sampedro convocó a su equipo en la sede del Partido Popular y allí aseguró que “a partir deste momento queremos dar ese primeiro paso da Ribeira que merecemos”.

Mariola Sampedro en la sede el PP tras la noticia de la moción - Mónica Ferreirós

Mariola también aseguró, tal y como había hecho Mariño poco antes, que era necesario “empezar a traballar xa” mucho antes de que llegue el 13 de octubre, fecha en la que definitivamente esta moción se debata en el Pleno y ponga fin al tripartito cuando sea aprobada.

El desbloqueo es prioridad

Precisamente este “desbloqueo” fue uno de los puntos más destacados de ambos partidos, ahora aliados contra el ejecutivo, y aunque Maneiro no lo expresó con palabras sí que dejó entrever que uno de esas iniciativas que se busca desbloquear podría ser la residencia de mayores, un proyecto que continúa paralizado y pendiente de alcanzar un acuerdo con la Xunta de Galicia.

A todo esto se sumaron también esas subvenciones nominativas, que durante el Pleno del pasado mes de julio significaron una nueva unión entre el PBBI y el PP formando una propuestas alternativa y llegando a solicitar un Pleno extraordinario.

Sin Furones

La moción está firmada por todos los concejales del Partido Popular y por cuatro de los cinco con los que cuenta PBBI en la Corporación ribeirense.Sin embargo, se desmarca de esta alianza José Luis Furones, actual concejal de Sanidad, que ya mostró sus discrepancias con su grupo en la votación de los festivos locales evidenciando las fisuras existentes en la formación.

Desde el PBBI no se sorprendieron ante la respuesta de Furones, ya que él mismo dejó claras sus condiciones y políticas cuando decidió unirse al PBBI -José Luis provenía de Ciudadanos-, por ello ahora, tal y como señala Mariño, pasará a formar parte del grupo de no adscritos.

¿Qué pasa el 13 de octubre?

De los 21 miembros de la Corporación municipal, 14 firmaron la moción, que se presentó ayer en torno a las dos del mediodía, esto signficia que en un plazo de 10 días hábiles se celebrará un Pleno extraodinario.

Ante esta inminente realidad, los tiempos son claros y el calendario ya señala el próximo 13 de octubre como el día en el que se cristalizará un acuerdo para devolver las riendas del ejecutivo a las filas conservadoras con Mariola Sampedro al frente de Ribeira y el PBBI como apoyo de un partido que sí encaja, afirman, en sus ideologías políticas.

Luis Pérez Barral: “A moción é unha operación bochornosa que pensa só en intereses particulares” El alcalde de Ribeira, Luís Pérez Barral, califica la moción de censura que lo sacará del gobierno local el próximo día 13 de octubre como una operación “bochornosa” y dice que “responde unicamente a intereses partidistas e particulares de ambas formacións, para nada aos intereses dos veciños de Ribeira”.



Pérez Barral recibió la noticia de la moción poco antes de su registro y fue el propio Vicente Mariño, portavoz del Partido Barbanza Independiente (PBBI), quien lo informó. El propio Mariño aseguró que Barral se tomó la noticia con mucha política y compostura, algo que justifica hasta cierto punto la posterior respuesta del regidor cargando única y exclusivamente contra el Partido Popular, a pesar de que la moción fue de ambas formaciones.



“Me produce vergoña allea como o PP é capaz de calquera tipo de estratexia para tumbar a este alcalde e acabar cun goberno que funciona e que non tiña ningún tipo de problema”, apuntó Pérez Barral, quien además cree que esta alianza supone “que Ribeira volva ás anteriores políticas contra a veciñanza e moi oscurantistas”. De hecho, se preguntó “cales son os intereses que se moven detrás desta moción de censura. Terán que responder que pasou neste momento para que PP e PBBI volvan unir os seus votos”.



Desde el actual grupo de gobierno el segundo teniente de alcalde, Francisco Suárez Puerta-Colomer (del PSOE), no ha querido hacer declaraciones al respecto y señaló poco después que se hiciera pública la moción que todavía no sabía si era verídica.



Ante esta falta de información, el del PSOE quiso ser cauto y mantenerse al margen asegurando que sería después del Pleno -que se celebró ayer a la 20:00 horas- que podría tener una opinión sobre toda esta revuelta. “Cuando ellos hablen ya contestaremos nosotros, yo voy a esperar a que todo sea oficial y no me voy a adelantar a nadie”, sentenció.

Luis Pérez Barral, alcalde de Ribeira - Mónica Ferreirós