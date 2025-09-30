Luis Pérez denuncia coacciones y posibles intereses económicos personales para firmar la moción de censura contra él en Ribeira
El alcalde de Ribeira, el nacionalista Luis Pérez Barral, se reafirmó a última hora de esta mañana en calificar de "absolutamente bochornosa" la presentación de una moción de censura por parte del PP y PBBI, que sostuvo que no responde al interés general de los vecinos, sino "unicamente a intereses persoais e partidistas" y denunció que ha habido coacciones para que algunos concejales la firmasen, en referencia a que la concejala Tania Redondo, del grupo municipal del PBBI, recibió presiones para que estampase su firma en ese documento pese a su oposición a hacerlo.
Pérez Barral tildó de "vergoñento" el hecho de comprobar como el Partido Popular "é capaz de facer o que sexa para acadar o poder, mesmo a costa de poñer en risco a estabilidade do noso concello e de traizoar a confianza depositada polos veciños". En este sentido, ahondó en esa cuestión al señala que "o PP, en connivencia con catro concelleiros do PBBI, rexistrou unha moción que se debaterá o vindeiro 13 de outubro e que, de prosperar, desaloxaranos da Alcaldía". Seguidamente, tal y como ya había declarado poco ante la portavoz nacional del BNG, el todavía primer edil ribeirense manifestó que "cómpre dicilo con claridade: esta moción se presenta contra un goberno que funciona, un goberno transparente, dialogante e que sempre puxo os dereitos e os intereses da veciñanza por diante das siglas e dos intereses particulares".
A juicio de Luis Pérez, el pacto PP-PBBI, que colocará a la popular Mariola Sampedro como alcaldesa de Ribeira, contrasta radicalmente con el acuerdo firmado en 2023 por BNG, PBBI y PSOE. "Aquel foi un pacto público, transparente e leal. O que vemos agora é todo o contrario: un pacto escuro, tecido ás costas da cidadanía, que rompe compromisos asinados e que mesmo racha internamente o PBBI, pois só 4 dos seus 5 concelleiros o apoian". Y agregó que "é o peor que se pode facer en política: faltar á palabra dada e traizoar aos veciños". Pérez Barral afirmó que PP y PBBI deberán explicar cuál es el "motivo real" de esta moción de censura porque, a su juicio, "a cidadanía de Ribeira non merece que se antepoñan ambicións persoais nin que regresen as vellas formas de gobernar".
Tentativas de soborno
"Non se pode esquecer que moitos dos que hoxe asinan esta moción recoñeceran no 2023 que sufriran presións e mesmo tentativas de suborno para impedirlles chegar a acordo co BNG. ¿Que cambiou agora para que se sumen a este movemento?", dijo el actual alcalde ribeirense, que seguidamente ofreció la que es la respuesta evidente: "unha operación orquestrada desde o Partido Popular, coa complicidade da Xunta de Galicia, que leva tempo boicoteando ao noso concello. Primeiro foron os atrancos ás festas de Ribeira, logo o bloqueo á residencia pública de maiores e tamén os recortes en servizos esenciais como Sanidade e Educación. Todo isto formaba parte dunha estratexia para xustificar unha moción de censura que, lonxe de ser un acto democrático, é un ataque directo á vontade popular".
Luis Pérez manifestó "con total rotundidade, que nin eu nin o BNG nos imos render. Imos seguir traballando en positivo, defendendo os intereses xerais da xente e poñendo sempre por diante o ben común de Ribeira". Seguidamente, afirmó que "a nosa veciñanza sabe que estivemos e estaremos sempre ao seu lado. Non temos nada que agochar nin pactos escuros que xustificar. O que si temos é compromiso, transparencia e palabra". Y expresó también su agradecimiento al "compromiso, lealdade e honestidade" del grupo municipal del BNG, del concejal del PSOE, Francisco Suárez-Puerta, y a los ediles Juan Luis Furones y Tania Redondo "polo seu traballo, dando o mellor para acadar esa Ribeira en grande que quixemos construír e que se visibilizou durante estes dous anos de goberno". El alcalde indicó que estos dos últimos, junto con sus compañeros nacionalistas y el portavoz socialista seguirán formando parte del actual Gobierno local, mientras que los otros tres concejales del PBBI -Vicente Mariño, Herminia Pouso y Fernando Abraldes- ya fueron cesados esta misma mañana como miembros del Ejecutivo local y de sus responsabilidades, que inicialmente asume en su totalidad el propio Pérez Barral.
Por último, el mandatario nacionalista concluyó enviando un mensaje a los ribeirenses en el sentido de que seguirán defendiendo "o voso dereito a un concello gobernado con honestidade, responsabilidade e lealdade", mientras que a PP y PBBI les advirtió que "quen pretende gobernar a través de traizóns e intereses persoais: Ribeira non merece isto, e a veciñanza saberá xulgalo".