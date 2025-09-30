Furones argumenta que el tripartito lo estaba haciendo "bien" para no sumarse a la moción de censura en Ribeira promovida por su partido, PBBI, y PP

Juan Luis Furones, segundo por la izquierda, junto a concejales del BNG y PSOE y el alcalde, participó en la cacerolada promovida por la ANPA del colegio 'O Grupo' - Mónica Ferreirós

Juan Luis Furones, concejal del PBBI que no firmó la moción de censura, reveló este mediodía que hace un par de años recibió una oferta para no apoyar el gobierno tripartito que acabarían formando once concejales BNG, PSOE y su partido político, y que no la aceptó en aras del cambio político que consideraba que necesitaba Ribeira. Ha querido valorar que durante dos años y medio, tanto el BNG como el PSOE se mostraron como "socios confiables", pese a sus diferencias y similitudes, pero sin que en momento alguno "me haya sentido traicionado o mentido". Agregó que pudieron dialogar sin límites, que llegaron a acuerdos más que razonables, no se vivieron tensiones innecesarias y que se ha dado un ejemplo de convivencia del que "ya me gustaría disfrutar en otros ámbitos de mi vida, tanto personal como profesional".

Furones declaró que se considera una persona íntegra, aunque eso no le impida errar, como todo humano, pero que eso nunca será para perjudicar de manera intencionada. "Cualquiera que me conozca sabe que siempre he estado dispuesto a ayudar a cualquiera que lo necesitara, a pesar del deterioro progresivo que viene sufriendo la Sanidad Pública por la desidia, incapacidad o intencionalidad de sus gestores, por mucho que deriven luego la responsabilidad al Gobierno central. Si no son capaces de gestionarla, harían muy bien en reconocerlo y devolver la competencia al culpable, si tal es el caso", precisó.

Ahondando en lo que fueron estos más de dos años de Gobierno local, Furones señaló que se inició una etapa en la que hubo "cesión y entendimiento", con independencia de la ideología de fondo, buscando mejorar deficiencias, a pesar del estado en que, asegura, quedaron las cuentas municipales de manos del gobierno anterior. "Se dialogó con la ciudadanía, a pie de calle, haciendo un gobierno accesible, al que la Xunta no tardó en poner trabas", dice el edil del PBBI, que se refirió, entre otros, al requerimiento de características para un nuevo centro de salud, la ausencia de médicos en el ambulatorio central y en los consultorios periféricos en las parroquias, la localización de las fiestas de agosto pues "por vez primera se piden permisos y aparecen liquidaciones en forma de multas", la paralización de obras en curso e inicio de otras que no cuentan con el consenso de la población ni del Gobierno local, tal como la que vienen sufriendo todos los que se desplazan a través de Palmeira, y el cambio de la dirección del Hospital dop Barbanza, "con una demora intolerable que ha ocasionado perjuicios irreversibles a innumerable cantidad de pacientes, niños, adolescentes y adultos".

Proyectos adelante

De todas maneras, afirmó que, pese a ello, el Ejecutivo municipal logró sacar adelante proyectos como la reforma de la Praza do Centenario y la municipalización de su parking subterráneo y su adecuación funcional, el cambio de denominación y objetivo de la Unidad de Condutas Aditivas (UCA), la revisión y dotación de nuevos DEA para el servicio a la ciudadanía... "incluso con el dinero previsto para la realización de obras ya comprometidas por el anterior gobierno ya ausente por haberse empleado para 'tapar agujeritos' y en ausencia de fondos propios", precisó.

Respecto a los motivos alegados para la presentación de la moción de censura presentada por el PP y cuatro concejales del PBBI, Furones se refirió a la celebración del festival audiovisual 'Mares do Fin do Mundo', que no cuenta con financiación municipal pero que estaba patrocinado por la Xunta de Galicia, y respecto al corazón de la letra 'B' de Ribeira indicó que en 2022 el PBBI, cuando estaba en la oposición, ya apoyó su supresión. Respecto a las fiestas de verano, refirió "el intento de Portos de Galicia de boicotear el área de Turismo que Francisco Suárez-Puerta Colomer viene desarrollando de manera impecable, poniendo en valor el. potencial turístico de nuestro municipio, intentando desestacionalizarlo y aumentando el potencial económico añadiendo el turismo a la pesca y la industria conservera, que sigue teniendo potencial de deslocalización y pueden hacerlo de manera inminente".

Furones añadió que, a pesar de ello, toda la corporación, incluida Tania Redondo, desconocedora de las circunstancias, se desplazó a dialogar con los feriantes para explicar las condiciones de autorización de las fiestas, dado que entre los mismos 'alguien' había sembrado la confusión con informaciones falsas en cuanto a los requisitos de distancia a la linde del mar de manera intencionada. En esta ocasión, los firmantes de la moción de censura se encontraban intentando lograr una 'aprobación' por parte de Portos, que finalmente se produce, de manera ilegal, sobre un plano que data del día 9 de junio". También indicó que, a pesar de la manifiesta posición antibelicista del BNG, la Brilat participó en todas las ocasiones en las fiestas en las que lo venía haciendo tradicionalmente, "cediendo a la solicitud del señor Mariño"; y con respecto a la comida de los mayores, desveló que "se aumentó el aforo en más de 200 personas sobre el pliego aprobado, con un gasto superior a los 20.000 euros en percebes en la Cofradía de Aguiño".

Mismos postulados

Juan Luis Furones sostiene que, en la tesitura actual, piensa cumplir con lo firmado en su momento, y en ningún caso dejar a la gente que haya podido confiar en él en las pasadas elecciones municipales sin la representación que les corresponde. "Mi postura y mis postulados siguen siendo los mismos, y no ha cambiado nada en la estructura del Partido Popular de Ribeira que tenga suficiente relevancia como para poder decir que merecen mi apoyo: sus constantes mentiras, su acoso en medios, sus tácticas al más puro estilo calabrés... siguen existiendo y, encima, apoyados desde instancias superiores", declaró el edil del PBBI. Además, se definió como una "persona tranquila y afable, enemiga de los conflictos y dispuesto a encontrar soluciones pactadas siempre", pero aclaró que "lo que no soy es dócil o egoísta, ni mucho menos falso a mis palabras, que sigo manteniendo tal como las pronuncié en cada uno de los mítines de la campaña electoral en los que participé". Furones indica que estas declaraciones las hace para aclarar los motivos por los que se negó a firmar la moción de censura y por los que, en el momento de la votación en pleno, se opondrá a ella "de forma tajante".

Elñ edil del PBBI expresó su agradecimiento "a cada uno de los miembros leales del gobierno su dedicación y su disposición para el entendimiento", y espera que lograsen demostrar que, en Ribeira es posible un cambio que no se producía desde hace muchos años, y "al que se le pone fin, precisamente, por hacer las cosas de manera adecuada y por miedo de ciertas personas e instituciones a perder los privilegios de los que venían disfrutando, incluido el aparcar gratis en el Centenario". Y remata sus palabras manifestando que seguirá procurando que el cambio en Ribeira se consolide y que "Roma traidoribus non praemiat".