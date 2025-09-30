El PSOE cree que Ribeira “merece un novo goberno”pero que no nazca del juego de intereses particulares y políticos en los despachos
Suárez-Puerta indica que el nuevo Ejecutivo debe decidir qué hacer con contratos de París de Noia, Panorama, Olimpus y Heredeiros da Crus para las fiestas, o si creará el Grinch que robará la Navidad
El PSOE de Ribeira expresó su firme rechazo a la moción de censura presentada este lunes por PP y PBBI, e indicó que se trata de un “reparto de poder entre bastidores, que non responde ao interese xeral da cidadanía, senón a cálculos partidistas”, indicó el portavoz de su grupo municipal y segundo teniente de alcalde, Francisco Suárez-Puerta. Desde las filas socialistas indican que Ribeira merece un “novo goberno”, pero que no puede ser “un que nazca do xogo de intereses particulares e políticos nos despachos”, y que por el contrario debe ser “proxecto político sólido, transparente e centrado nas persoas, que sitúe os intereses da veciñanza por riba das ambicións particulares dos de sempre”, indicó. Y afirma que la referida moción de censura “non ten un proxecto para Ribeira”, sino que supone “unha urxencia por recuperar o poder sen pasar polas urnas”. Y que mientras PP y PBBI pactan “no escuro” ellos están en la calle, escuchando, trabajando y proponiendo día a día por un futuro mejor para Ribeira.
Por todo ello, desde la formación del puño y la rosa anuncian "o inicio dunha nova etapa política en Ribeira, cunha ofensiva social e política para lograr a Alcaldía nas eleccións municipais de 2027 aberta a toda a cidadanía, construíndo unha alternativa real de goberno que devolva a dignidade, a igualdade de oportunidades e o progreso ao Concello". En este sentido, los socialistas indican que "o noso obxectivo é claro: construír o mellor proxecto político para que Ribeira teña unha Alcaldía socialista", con un "goberno digno, liderado por persoas comprometidas, con ideas novas e cunha folla de ruta clara para deixar atrás a parálise e aproveitar todo o potencial do noso municipio, para darlle a Ribeira o pulo que necesita", apuntan. Profundizando en sus propuestas, el PSOE ribeirense indica que en ese camino "tendemos a man a todas as forzas progresistas e á sociedade que comparte con nós a idea dun futuro mellor para Ribeira".
A juicio de Francisco Suárez-Puerta, lo que se está llevando a cabo con esta moción de censura "en ningún momento pon en cuestión o traballo do Goberno", pero también indicó que todo lo que se está diciendo es "mentira". De todas maneras, manifestó que "basicamente, descoñecemos a realidade" y que, debido ao "escurantismo" con el que están llevando, tanto ellos como los vecinos "non sabemos a que clase de acordo chegou o PP con tres ou catro dos concelleiros do PBBI, aínda que me atrrevería a dicir que foi con tres. O que firmaron o saben eles". Por el contrario, recordó que el pacto firmado hace algo más de dos años, y en el que entró el PSOE, "o coñece todo o mundo". El edil socialista, que expresó sentirse decepcionado con la forma de funcionar de tres de los miembros del PBBI que firmaron el referido documento para destituir al alcalde, dijo que "un Concello non consiste en firmar unha moción de censura, senón que hai que traballar e facer un traspaso de poderes".
Modificaciones
A este último respecto, Suárez-Puerta Colomer indicó que la Navidad está muy próxima y que desde su área de Festexos es necesario cerrar la programación, la cabalgata y otras muchas cosas. Respecto a estas últimas se refirió a que está pendiente de contratarse el suministro e instalación del alumbrado decorativo navideño, después de que quedó desierto, tal y como publicó este periódico. El concejal socialista declaró que ello se debió a que la concejala de Facenda, Herminia Pouso, que firma la moción de censura, "fixo algunhas modificacións nos pliegos en canto aos cálculos de custes, o que conlevou que estiveran por debaixo dos prezos de mercado, e polo tanto non se presentase empresa algunha, e agora hai que volver a sacalo por urxencia. Necesito saber cal é a idea que ten o PP respecto a iso, cal é o seu proxecto, se queren aumentar ou reducir, e que o diga xa".
En esa línea apuntó que "necesito que empecen a traballar, pois o que están facendo é fastidiar aos veciños, pero non so a nivel representación, senón que están creando o Grinch que lles vai roubar o Nadal". Tras expresar su deseo de que Ribeira tenga memoria dentro de un año y medio y sea consciente de lo que les hicieron y voten en consecuencia, desveló que para las fiestas tenían cerradas las contrataciones de las orquestas París de Noia, Panorama y Olimpus y un concierto de Heredeiros da Crus, " e todo isto ten que verse respaldado por un novo Executivo ou non", pues de no ratificarlos habría que liberar esas fechas "porque a xente necesita traballar e ordenarse".
Explicación "peregrina"
Suárez-Puerta dice que puede entender que el PP haya llegado a un "acordo lexítimo" para obtener la Alcaldía, que es para lo que se presentó a las elecciones municipales, "pero o que non entendo son as formas e moito menos o que está facendo o PBBI, pois a explicación que ofrece é peregrina ao falar de 600 metros cadrados na festa, na que tres atraccións se quedaban fora". A su juicio, "esa non é unha forma de xustificar a moción de censura, pois é como dicir que a presentan por que non lle gusta a cor dos meus ollos".
Por último, desde el PSOE ribeirense esperan, sinceramente, que "Ribeira teña un goberno con máis miras que as que está tendo esta moción de censura". Y también hizo referencia a que "vai a vir Papá Xunta ou Mamá Xunta e este ano choverán millóns coma nunca houbo". En este sentido, Francisco Suárez-Puerta indicó que el que será nuevo gobierno tendrá por delante un año y medio por delante para realizar actuaciones "para as que deberán estar áxiles coa finalidade de levalas a cabo e facer algo, pero o dudo moito, pois entre que toman posesión e dividen as áreas de goberno pasa o tempo...".