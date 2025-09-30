Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Ana Pontón arremete contra la moción de censura en Ribeira por "responder a intereses persoais e partidistas dun PP disposto a frear a un BNG en alza"

La portavoz nacional de la formación frentista sostiene que esa acción impulsada por Rueda en Ribeira" é a proba de que o goberno municipal do BNG estaba facendo un bo traballo"

Chechu López
30/09/2025 12:47
Ana Pontón, portavoz nacional del BNG
Ana Pontón, portavoz nacional del BNG - EFE

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha salido esta mañana al paso de la moción de censura impulsada por el PP y PBBI y registrada ayer para derrocar al alcalde nacionalista ribeirense, Luis Pérez, coincidiendo con este último en calificarla de "bochornosa", y añadió que esta acción, que precisa que es impulsada por Alfonso Rueda, está "feita a escuras e de espaldas á cidadanía de Ribeira. Agregó que esa acción responde únicamente a intereses personales y partististas "dun PP á baixa que está disposto a frear a un BNG en alza". También dijo que al primer edil de la capital barbanzana se le hace una moción de censura "por facer ben o seu traballo, por ser un alcalde que abriu un tempo novo no Concello, estaba gobnernando con transparencia, con igualdade e modernizando o Concello de Ribeira".

Pontón arremetió contra el Partido Popular al indicar que "esta é unha mostra máis de como ao PP só lle interesan os seus intereses partidistas e presenta unha moción de censura que vai en contra da cidadanía de Ribeira". Ahondando en su idea de que la formación popular está dispuesta a frenar la tendendia al alza de los nacionalistas, la líder del BNG hizo referencia a que el PP recurre aa "mañas e artimañas que non deberían darse e, sobre todo, con mocións de censura escuras que o único que teñen detrá son intereses partidistas e persoais e que van a ir en contra do que o Concello de Ribeira e os seus veciños necesitan e merecen". Por último, Ana Pontón expresó su convencimiento de que dentro de dos años, con motivo de las próximnas elecciones municipales, "a cidadanía responda democraticamente a esta bochornosa moción de censura".

Te puede interesar

Juan Luis Furones, segundo por la izquierda, junto a concejales del BNG y PSOE y el alcalde, participó en la cacerolada promovida por la ANPA del colegio 'O Grupo'

Furones argumenta que el tripartito lo estaba haciendo "bien" para no sumarse a la moción de censura en Ribeira promovida por su partido, PBBI, y PP
Chechu López
Parte del gobierno en un Pleno

Esta es la fecha para el PXOM de Vilagarcía
Olalla Bouza
Imagen del parking Xoán XXIII

Ravella licita el sistema para poner en marcha bonificaciones y ampliación de horario en el parking Xoán XXIII
Fátima Frieiro
Fer Padín lideró la victoria de los vilagarcianos ante el equipo de su localidad

Fer Padín lidera la victoria del Vilagarcía TM en el derbi frente al Concello de Cambados TM
Gonzalo Sánchez