Ana Pontón arremete contra la moción de censura en Ribeira por "responder a intereses persoais e partidistas dun PP disposto a frear a un BNG en alza"
La portavoz nacional de la formación frentista sostiene que esa acción impulsada por Rueda en Ribeira" é a proba de que o goberno municipal do BNG estaba facendo un bo traballo"
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha salido esta mañana al paso de la moción de censura impulsada por el PP y PBBI y registrada ayer para derrocar al alcalde nacionalista ribeirense, Luis Pérez, coincidiendo con este último en calificarla de "bochornosa", y añadió que esta acción, que precisa que es impulsada por Alfonso Rueda, está "feita a escuras e de espaldas á cidadanía de Ribeira. Agregó que esa acción responde únicamente a intereses personales y partististas "dun PP á baixa que está disposto a frear a un BNG en alza". También dijo que al primer edil de la capital barbanzana se le hace una moción de censura "por facer ben o seu traballo, por ser un alcalde que abriu un tempo novo no Concello, estaba gobnernando con transparencia, con igualdade e modernizando o Concello de Ribeira".
Pontón arremetió contra el Partido Popular al indicar que "esta é unha mostra máis de como ao PP só lle interesan os seus intereses partidistas e presenta unha moción de censura que vai en contra da cidadanía de Ribeira". Ahondando en su idea de que la formación popular está dispuesta a frenar la tendendia al alza de los nacionalistas, la líder del BNG hizo referencia a que el PP recurre aa "mañas e artimañas que non deberían darse e, sobre todo, con mocións de censura escuras que o único que teñen detrá son intereses partidistas e persoais e que van a ir en contra do que o Concello de Ribeira e os seus veciños necesitan e merecen". Por último, Ana Pontón expresó su convencimiento de que dentro de dos años, con motivo de las próximnas elecciones municipales, "a cidadanía responda democraticamente a esta bochornosa moción de censura".