Terremoto político en Ribeira: PP y PBBI rompen el tripartito y presentan una moción de censura

El Partido Popular y el PBBI momentos antes del Pleno ordinario y tras anunciar su moción de censura - Mónica Ferreirós

Ribeira vivió ayer un terremoto político cuando el Partido Popular y el Partido Barbanza Independiente (actualmente miembro del tripartito) presentaron pasadas las dos de la tarde una moción de censura que dinamita el actual ejecutivo presidido por Luís Pérez Barral (BNG). La futura alcaldesa, tal y como confirman los integrantes de este acuerdo, será la conservadora Mariola Sampedro.

Tan solo horas después de registrar la moción, el portavoz del Partido Barbanza Independiente (PBBI), Vicente Mariño, se reunió con otros miembros de su formación para explicar los motivos que lo impulsaron a tomar esta decición. Mariño asegura que la problemática durante la instalación de las atracciones en las Festas de Ribeira fue el detonante de esta moción de censura, aunque por su parte tanto la concejala delegada de Economía e Facenda, María Herminia Pouso Maneiro, como la portavoz del Partido Popular, Mariola Sampedro, apuntaron también a las discrepancias en las subvenciones nominativas.

Tal y como dejaron ver desde el PBBI, todo esta fragua política se remonta al mes de agosto, cuando a pocos días del arranque de las Festas de Ribeira, Barbanza Independiente pidió ayuda al PP para acudir a Portos de Galicia y desbloquear los problemas que asolaban la celebración de las fiestas. “Hai que deixar as confrontacións e chegar a acordos, e iso foi o que fixemos cando foron as festas”, explica Pouso Maneiro.

El PBBI tras anunciar la moción - Mónica Ferreirós

Además, Mariño insiste en que ante la falta de consenso en los últimos plenos “hemos visto que la manera de desbloquear temas en Ribeira era dar un cambio político”.

Para proponer la moción, Mariño convocó el pasado sábado a su equipo, quienes apoyaron la decisión de su presidente de partido. Ahora, tras romper el tripartito, se sienten muy orgullosos de poder formar un gobierno con 14 concejales, e insisten en recalcar que , “no le estamos quitando la alcaldía a nadie”, ya que tras esta ruptura la clara mayoría será del nuevo ejecutivo.

Minutos después fue el turno de Mariola Sampedro, portavoz del PP y la propuesta para ocupar la silla de la Alcaldía. Sampedro convocó a su equipo en la sede del Partido Popular y allí aseguró que “a partir deste momento queremos dar ese primeiro paso da Ribeira que merecemos”.

Mariola Sampedro en la sede el PP tras la noticia de la moción - Mónica Ferreirós

Mariola también aseguró, tal y como había hecho Mariño poco antes, que era necesario “empezar a traballar xa” mucho antes de que llegue el 13 de octubre, fecha en la que definitivamente esta moción se debata en el Pleno y ponga fin al tripartito cuando sea aprobada.

El desbloqueo es prioridad

Precisamente este “desbloqueo” fue uno de los puntos más destacados de ambos partidos, ahora aliados contra el ejecutivo, y aunque Maneiro no lo expresó con palabras sí que dejó entrever que uno de esas iniciativas que se busca desbloquear podría ser la residencia de mayores, un proyecto que continúa paralizado y pendiente de alcanzar un acuerdo con la Xunta de Galicia.

A todo esto se sumaron también esas subvenciones nominativas, que durante el Pleno del pasado mes de julio significaron una nueva unión entre el PBBI y el PP formando una propuestas alternativa y llegando a solicitar un Pleno extraordinario.

Sin Furones

La moción está firmada por todos los concejales del Partido Popular y por cuatro de los cinco con los que cuenta PBBI en la Corporación ribeirense.Sin embargo, se desmarca de esta alianza José Luis Furones, actual concejal de Sanidad, que ya mostró sus discrepancias con su grupo en la votación de los festivos locales evidenciando las fisuras existentes en la formación.

Desde el PBBI no se sorprendieron ante la respuesta de Furones, ya que él mismo dejó claras sus condiciones y políticas cuando decidió unirse al PBBI -José Luis provenía de Ciudadanos-, por ello ahora, tal y como señala Mariño, pasará a formar parte del grupo de no adscritos.

¿Qué pasa el 13 de octubre?

De los 21 miembros de la Corporación municipal, 14 firmaron la moción, que se presentó ayer en torno a las dos del mediodía, esto signficia que en un plazo de 10 días hábiles se celebrará un Pleno extraodinario.

Ante esta inminente realidad, los tiempos son claros y el calendario ya señala el próximo 13 de octubre como el día en el que se cristalizará un acuerdo para devolver las riendas del ejecutivo a las filas conservadoras con Mariola Sampedro al frente de Ribeira y el PBBI como apoyo de un partido que sí encaja, afirman, en sus ideologías políticas.