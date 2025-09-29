Mariola Sampedro: “Deixando de lado calquera problema do pasado, estamos contentos de poder unirnos”

Mariola Sampedro, portavoz del PP de Ribeira - Mónica Ferreirós

La portavoz del Partido Popular y postulada como futura alcalde de Ribeira, Mariola Sampedro, calificó su unión con el PBBI para derrocar el gobierno actual como “un pacto natural”.

“Creo que, a partir deste momento, queremos dar ese primeiro paso da Ribeira que merecemos, e deixando de lado calquera problema do pasado, estamos en condicións de podernos unir”, apuntó Mariola, quien no dudó en criticar las acciones del actual alcalde, Luis Pérez Barral, al considerar que no asumió la “responsabilidade e o honor” que supone gobernar Ribeira.

Sampedro también se focalizó en destacar la parálisis que, según apunta, azota el municipio, sobre todo en temática de infraestructuras, “un retroceso do que non somos merecedores”, dice.

Mayoría en la Corporación

Ante las declaraciones del alcalde, Mariola aseguró que le sorprendieron mucho sus palabras al asegurar que esta moción iba en contra de la mayoría del pueblo. “A maioría do pobo está agora representada neste pacto. O PP ten hoxe 10 concelleiros e agora si, a maioría do pobo verase representada”, explicó.

Además dice que no puede hablar de intereses partidistas cuando “él fixo o mesmo no ano 2023”, recordó.

Aunque el Pleno extraordinario se celebrará el próximo 13 de octubre, Sampedro tiene claro que es importante empezar a trabajar mucho antes, un argumento que comparte con su ahora aliado, PBBI, ya que son muchos los pasos que pretenden dar y para ellos deben empezar cuanto antes, según apunta.

Falta de consenso en el gobierno

“A falta de diálogo, a falta de consenso, a falta de confianza... Creo que, no momento en que un alcalde deixa de ter diálogo co seu grupo de goberno e leva a pleno temas sen consensuar, a ruptura é evidente”, destacó Mariola para justificar una ruptura que ahora beneficia al Partido Popular para catapultarlos de nuevo al ejecutivo.