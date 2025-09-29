Luis Pérez Barral: “A moción é unha operación bochornosa que pensa só en intereses particulares”

Luis Pérez Barral, alcalde de Ribeira - Mónica Ferreirós

El alcalde de Ribeira, Luís Pérez Barral, califica la moción de censura que lo sacará del gobierno local el próximo día 13 de octubre como una operación “bochornosa” y dice que “responde unicamente a intereses partidistas e particulares de ambas formacións, para nada aos intereses dos veciños de Ribeira”.

Pérez Barral recibió la noticia de la moción poco antes de su registro y fue el propio Vicente Mariño, portavoz del Partido Barbanza Independiente (PBBI), quien lo informó. El propio Mariño aseguró que Barral se tomó la noticia con mucha política y compostura, algo que justifica hasta cierto punto la posterior respuesta del regidor cargando única y exclusivamente contra el Partido Popular, a pesar de que la moción fue de ambas formaciones.

“Me produce vergoña allea como o PP é capaz de calquera tipo de estratexia para tumbar a este alcalde e acabar cun goberno que funciona e que non tiña ningún tipo de problema”, apuntó Pérez Barral, quien además cree que esta alianza supone “que Ribeira volva ás anteriores políticas contra a veciñanza e moi oscurantistas”. De hecho, se preguntó “cales son os intereses que se moven detrás desta moción de censura. Terán que responder que pasou neste momento para que PP e PBBI volvan unir os seus votos”.

El PSOE se mantiene al margen

Desde el actual grupo de gobierno el segundo teniente de alcalde, Francisco Suárez Puerta-Colomer (del PSOE), no ha querido hacer declaraciones al respecto y señaló poco después que se hiciera pública la moción que todavía no sabía si era verídica. Ante esta falta de información, el del PSOE quiso ser cauto y mantenerse al margen asegurando que sería después del Pleno -que se celebró ayer a la 20:00 horas- que podría tener una opinión sobre toda esta revuelta. “Cuando ellos hablen ya contestaremos nosotros, yo voy a esperar a que todo sea oficial y no me voy a adelantar a nadie”, sentenció.