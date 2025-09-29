Luis Pérez Barral: “A moción é unha operación bochornosa que pensa só en intereses particulares”
El alcalde considera que esta moción responde a intereses partidistas y particulares de ambas formaciones
El alcalde de Ribeira, Luís Pérez Barral, califica la moción de censura que lo sacará del gobierno local el próximo día 13 de octubre como una operación “bochornosa” y dice que “responde unicamente a intereses partidistas e particulares de ambas formacións, para nada aos intereses dos veciños de Ribeira”.
Pérez Barral recibió la noticia de la moción poco antes de su registro y fue el propio Vicente Mariño, portavoz del Partido Barbanza Independiente (PBBI), quien lo informó. El propio Mariño aseguró que Barral se tomó la noticia con mucha política y compostura, algo que justifica hasta cierto punto la posterior respuesta del regidor cargando única y exclusivamente contra el Partido Popular, a pesar de que la moción fue de ambas formaciones.
“Me produce vergoña allea como o PP é capaz de calquera tipo de estratexia para tumbar a este alcalde e acabar cun goberno que funciona e que non tiña ningún tipo de problema”, apuntó Pérez Barral, quien además cree que esta alianza supone “que Ribeira volva ás anteriores políticas contra a veciñanza e moi oscurantistas”. De hecho, se preguntó “cales son os intereses que se moven detrás desta moción de censura. Terán que responder que pasou neste momento para que PP e PBBI volvan unir os seus votos”.
El PSOE se mantiene al margen
Desde el actual grupo de gobierno el segundo teniente de alcalde, Francisco Suárez Puerta-Colomer (del PSOE), no ha querido hacer declaraciones al respecto y señaló poco después que se hiciera pública la moción que todavía no sabía si era verídica. Ante esta falta de información, el del PSOE quiso ser cauto y mantenerse al margen asegurando que sería después del Pleno -que se celebró ayer a la 20:00 horas- que podría tener una opinión sobre toda esta revuelta. “Cuando ellos hablen ya contestaremos nosotros, yo voy a esperar a que todo sea oficial y no me voy a adelantar a nadie”, sentenció.