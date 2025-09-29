La Xunta potencia el transporte público entre Ribeira y Santiago y crea una línea comarcal

La Xunta somete a información pública el proyecto de explotación del transporte regular en O Barbanza - Mónica Ferreirós

La Xunta somete a información pública el proyecto de explotaciónd el servicio público de transporte regular de viajeros por carretera en O Barbanza con la finalidad de “atender as necesidades reais de mobilidade na comarca, coa mellora das conoexsión con Santiago”. De este modo, se incorporan dos líneas directas entre Tibeira y la capital de Galicia y una comarcal entre Aguiño y Rianxo. Asimismo, habrá vehículos con mayor capacidad.

Este proyecto prevé una inversión autonómica de trse millones de euros anuales, lo que supone un presupuesto total de quince millones de euros por los cinco años que se establece la duración de la concesión.

El servicio contará con un total de 48 vehículos, cinco más que en la actualidad, y la mayoría de ellos tendrán más de 55 plazas.

Conexión con Santiago

Los servicios directos por autopista entre Ribeira y Santiago serán de treinta viajes al día con frecuencias cada hora y en los fines de semana y festivos habrá 18 con frecuencias de hasta dos horas. El horario diario será desde las 6.00 hasta las 22.15 horas. En seis servicios de lunes a domingo, la línea contará con paradas en A Pobra, Boiro y Rianxo y también en los hospitales de Santiago, en horarios adaptados a los turnos del personal sanitario.

El proyecto de explotación comarcal incorpora una nueva línea entre Aguiño y Rianxo y permite conectar los núcleos de esta zona y hacer transbordo con la línea de la autopista a Santiago. De lunes a viernes laborables, la línea ofrecerá 60 servicios en los fines de semana y festivos, 36.

También se reforzarán las líneas que conectan el IES Nº1 y el Leliadoura, de Ribeira, para mejorar la atención a todo el alumnado. Habrá ajustes en el eje Ribeira-Noia-Santiago para mejorar la coordinación con el alumnado y evitar esperas y se mejorará la línea al hospital.