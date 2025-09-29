Mi cuenta

Ribeira

La problemática en las Festas de Ribeira fue uno de los detonantes de la moción de censura

Vicente Mariño asegura que el cambio político es necesario para desbloquear el municipio 

Fátima Pérez
29/09/2025 19:46
Tres de los concejales del PBBI que apoyaron la moción de censura
Tres de los concejales del PBBI que apoyaron la moción de censura - Mónica Ferreirós

El portavoz del Partido Barbanza Independiente (PBBI), Vicente Mariño, asegura que la problemática durante la instalación de las atracciones en las Festas de Ribeira fue el detonante que provocó la moción de censura contra el actual ejecutivo presidido por Luis Pérez Barral.

Fue a pocos días del arranque de las Festas, que el PBBI pidió la mano del PP para acudir a Portos de Galicia y desbloquear los problemas que asolaban la celebración de las fiestas. 

Mariño asegura también que llegó a pensar que el hecho de no tener fiestas podría llegar a "alegrar a alguno", para ganar rédito electoral ante una Xunta que habría dejado sin fiestas a los vecinos de Ribeira. 

Además, insiste que ante la falta de consenso en los últimos Plenos "hemos visto que la manera de desbloquear temas en Ribeira era dar un cambio político". 

El papel de Furones

En cuanto al concejal de Sanidad, José Luis Furones, quien se desmarcó de esta alianza en contra del actual ejecutivo, aseguran que ya desde el primer momento Furones dejó claras sus condiciones a la hora de unirse al PBBI -José Luis provenía de Ciudadanos-, por ello ahora, tal y como señala Mariño, pasará a formar parte del grupo de no adscritos. 

