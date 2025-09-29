Mi cuenta

Ribeira

La ANPA Santa Uxía llevará al Pleno una moción ciudadana para buscar apoyo unánime

Quieren el apoyo del Concello de Ribeira para instar al Conselleiro de Educación a cumplir sus demandas

Fátima Pérez
29/09/2025 08:00
Otra de las concentraciones que organizó la ANPA Santa Uxía por el CEIP O Grupo
Otra de las concentraciones que organizó la ANPA Santa Uxía por el CEIP O GrupoCedida

La ANPA Santa Uxía del CEIP O Grupo de Ribeira se concentrará  esta tarde frente al concello provisional (antiguo auditorio) contra el maltrato que la Consellería de Educación está teniendo con el centro educativo ribeirense. Y lo hará media hora antes del Pleno ordinario en el que presentarán una moción ciudadana para obtener el apoyo de la Corporación Municipal y para que el Concello inste al Conselleiro de Educación, Román Rodríguez, a cumplir con las demandas que la ANPA Santa Uxía lleva reivindicando desde que comenzó el curso.

Desde la ANPA aseguran que su moción será la primera que se debatirá en la sesión, una decisión que le agradecen al alcalde, Luis Pérez, para no complicar mucho la asistencia de las familias con niños.

Esto es lo que reclaman

La moción, que será expuesta por el presidente de la ANPA, Unai González, solicitará el apoyo unánime de la Corporación para que inste a la Consellería a nombrar de forma inmediata a un profesor de primaria para tutorizar el curso de 3ºB del CEIP O Grupo, así como a a realizar las obras de mejora urgentes en el centro, como son la reforma integral del edificio de la antigua comisaría de policía, la reparación de la cubierta del edificio anexo-infantil y el pintado exterior del edificio principal.

Al Pleno acudirán la directiva de la ANPA, educadores del centro, el equipo directivo del colegio y las familias.

Hoy, a las 11:30 horas, durante el recreo, se volverán a concentrar en forma de cacerolada de protesta frente a la puerta principal del colegio, como venían haciendo  desde el comienzo del curso. 

