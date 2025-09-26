Unidades judicial y de Subsuelo de Policía Nacional de A Coruña, con colaboración de Bomberos, investigan el incendio del pesquero ‘Awadi’ en Ribeira

Los investigadores de la Policía Nacional contaron con la colaboración de la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de RibeiraChechu Río

Las unidades Judicial y de Subsuelo de la Policía Nacional de A Coruña se desplazaron en la mañana de este miércoles hasta Ribeira para llevar a cabo tareas de investigación sobre el voraz incendio que, desde que se inició en la tarde del pasado 1 de septiembre, afectó seriamente y dejó para el desguace al barco pesquero del sector del arrastre “Awadi”, de bandera de Mauritania y propiedad de un armador compostelano, cuando estaba atracado en el muelle de la capital barbanzana. En torno a las diez de la mañana llegaron los investigadores, a los que acompañó la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira.

Fueron estos profesionales pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña los que accedieron en primer lugar al interior del buque realizaron las mediciones de la atmósfera con la finalidad de que, una vez que el incendio se dio por extinguido hace casi tres semanas, no había emisiones de gases y garantizar de que se cumplían las condiciones y medidas de seguridad para el trabajo que habían ido a realizar los investigadores.

Esas labores consistieron, principalmente, en la toma de fotografías y la grabación de imágenes de vídeo, y también inspeccionaron el barco, principalmente en el parque de pesca y el puente de mando, que fueron las zonas más afectadas por las llamas, para tratar de determinar donde se originó con certeza el fuego. La información recabada durante las pesquisas llevadas a cabo será analizada a partir de ahora con el objetivo de tratar de esclarecer lo ocurrido.