Ribeira presupuesta en 9,7 millones de euros el coste de su Servizo de Axuda no Fogar para los próximos cuatro años y nueve meses

El Ayuntamiento de Ribeira someterá a la aprobación de la corporación municipal en la sesión plenaria ordinaria del lunes (20.00 horas), el expediente de contratación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que presta dicha Administración local de manera externalizada, como viene sucediendo en los últimos tiempos y que desde principios de 2024 lo hace Attende Care SLU que, tras la prórroga acordada en 2024, es la actual concesionaria por 1,5 millones de euros al año.

Según trascendió, el presupuesto por el que ahora saldrá a licitación se eleva a 1.818.079 euros anuales, teniendo en cuenta las 72.692 horas anuales de dependencia y de libre concurrencia que se prestarán y que el precio de cada hora ronda los 25 euros. Ello supone una subida cercana al 20%, es decir, que el coste del SAF sufrirá una subida de 300.000 euros.

Teniendo en cuenta que la prestación de dicho servicio de ayuda en el domicilio se saca a licitación por un periodo inicial de tres años, seguido de otro año y de nueve meses, ambos de prórroga, a lo que hay que sumar el 20% de la modificación del contrato (1.087.836 euros), su presupuesto total se elevará a 9,7 millones de euros, una cifra en la que también se contempla la dotación de 1.087.826 euros correspondiente al 20% de la modificación del contrato.

El pleno municipal someterá a debate y aprobación inicial el reglamento de funcionamiento del centro de acogida “A Garita”, que funcionará como vivienda de inclusión e intergeneracional para la que ya se realizó el acondicionamiento del inmueble que la alberga. Ahora se está a la espera de volver a sacar a licitación, tras quedar desierto, su equipamiento de mobiliario, cocina y baños y dormitorios, textil, menaje y cubertería.