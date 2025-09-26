Ribeira presenta una alternativa de circunvalación “integrada e sostible”

El alcalde de Ribeira asistió a la presentación del trazado alternativo propuesto por el Concello para la circunvalaciónCedida

El gobierno local de Ribeira presentó ayer un proyecto alternativo de circulación diseñado por el ingeniero Román Gómez Fraiz, que ofrece una solución al trazado “máis integrado, sostible e beneficioso para a veciñanza”. En este sentido, el alcalde, Luís Pérez Barral remarca que cumple el compromiso adquirido con la ciudadanía porque se trata de un modelo “acorde á actualidade dende o punto de vista urbanístico, ambiental e social”.

La propuesta municipal apuesta por la mejora del trazado ya existente de la carretera DP-7301, entre Xarás y la capilla de San Roque, para conectar desde ahí con el centro urbano a través de un nuevo viario que enlazaría con las calles Ameneiro, Mariño de Rivera y Constitución.

Este nuevo itinerario permitiría, según indican desde el Concello, que el tráfico procedente de Porto do Son, Oleiros, corrubedo, Olveira, Artes o de la autovía AG-11 llegue directamente al ámbito del aparcamiento del Centenario y a los dos estacionamientos disuasorios gratuitos, lo que “facilitaría a mobilidade” y reduciría “a presión do tráfico no centro”.

El denominado Estudio de Alternativas evalúa tres opciones diferentes de trazado. La primera, defendida por el Concello de Ribeira, alcanza los 53,45 puntos frente a los 47,3 y los 36,54 de la segunda y tercera, respectivamente.

El informe técnico explica que la alternativa uno es la más equilibrada en términos de seguridad viaria y calidad del trazado, puesto que, indican, minimiza la afección ambiental y patrimonial, además de mejorar la accesibilidad la parque periurbano de San Roque evitando afecciones a núcleos de población como el de Frións. También ponen encima de la mesa el ámbito económico, puesto que supondría un coste de 6,5 millones de euros por los 10,3 previstos en el proyecto de la Xunta.

El alcalde de Ribeira admite que este trazado no figura en el Plan de Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), aunque, sostiene, “está plenamente aliñado coa Axenda Urbana de Ribeira e co Plan de Mobilidade Sostible”.

Para el regidor, “este proxecto non só dá resposta ás necesidades actuais de mobilidade, senón que pon as bases dun desenvolvemento máis sostible, con maior seguridade viaria e cnetrado nas persoas”. Para él, supone “un avance claro respecto ao proxecto da Xunta, que dividiría o municipio e afectaría a varios núcleos de poboación”.