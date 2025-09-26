El Ayuntamiento de Ribeira oferta un curso de gallego dirigido a las personas que se aproximan por primera vez a esa lengua y su cultura

Alicia Padín y Luis Pérez dieron a conocer los detalles de las actividades formativas relacionadas con la lengua y cultura gallegasChechu Río

El Ayuntamiento de Ribeira presentó ayer su oferta formativa en materia de Normalización Lingüística. Junto a los habituales cursos preparativos para las pruebas del CELGA, en esta ocasión lanza una actividad preparativa para personas que se aproximan por primera vez a la lengua y la cultura gallegas, ya sea porque acaban de llegar a la comunidad o porque todavía hablan poco en gallego.

Así lo dieron a conocer el alcalde, Luis Pérez, acompañado de la responsable del departamento municipal de Normalización Lingüística, Alicia Padín, quienes detallaron que está dirigido a mayores de 16 años y que ya arrancará este próximo martes,este próximo martes, 29 de septiembre, y se prolongará hasta el 30 de octubre, además de que se impartirá los lunes y jueves de 10.00 a 12.00, con un total de 20 horas de formación, y la entrega de diploma acreditativo del curso a su conclusión.

Además, como en anteriores ediciones, ofertará las acciones formativas preparatorias para la realización de las pruebas para la obtención de la titulación CELGA. Padín dijo que uno de los cursos de lengua gallega empezará este miércoles, 30 de septiembre, mismo fecha en la que rematará el plazo de inscripción, y luego las clases se desarrollarán los martes y jueves, de siete de la tarde a nueve de la noche.

Los interesados en participan pueden reservar su plaza en ambas actividades tanto de manera presencial en el departamento de Normalización Lingüística, situado en el centro cultural Lustres Rivas, o bien enviar un mensaje con los datos personal, tales como nombre, apellidos y número de teléfono de contacto a la dirección de correo electronico normalizacion@ribeira.gal.