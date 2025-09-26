Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

A Creba convoca un concurso de relatos breves, ofrece charlas en institutos y programa una andaina en Ribeira para celebrar el Día de la Salud Mental

La caminata, que tendrá un carácter solidario, será el 11 de octubre con salida a las once de la mañana desde la Praza do Centenario y tendrá un recorrido circular adaptado a todas las personas

Chechu López
26/09/2025 06:00
Imagen parcila de la caminata de carácter benéfico a favor de A Creba que tendrá lugar en la ciudad y con un recorrido circular
Imagen parcila de la caminata de carácter benéfico a favor de A Creba que tendrá lugar en la ciudad y con un recorrido circularCedida

El próximo 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental y la  Asociación Saúde Mental A Creba está ultimando los preparativo de su programación para seguir dando visibilidad a la diversas problemáticas que acompañan a este tema. Así, convoca la segunda edición del concurso de relatos breves 'Ecos da mente' que esta vez se enfoca su temática en cómo afecta la digitalización en la vida de las personas, ya se trate de las redes sociales, la Inteligencias Artificial, los juegos en línea u otros en la salud mental. Ese certamen se vuelve a dividir en cuatro categorías de participación: diversa, adulta, adolescente y juvenil. 

Además, con la colaboración de la Concellería de Comercio de Ribeira, se contará con un premio de 120 euros en vales de compra para cada una y que se podrán canjear en el comercio local. Las bases de este concurso se pueden consultar en la web municipal y el plazo de presentación de los relatos rematará el 20 de octubre.

Siguiendo la misma línea de esa temática, se llevarán a cabo una serie de charlas en los institutos de Ribeira y en las que se reflexionará con el alumnado sobre las consecuencias en el bienestar emocional de las redes sociales, la IA, las horas que dedican a estar conectado a Internet, entre otras, incluyendo también la lectura de un manifiesto por la salud mental en los centros educativos el propio día 10 de octubre. 

Y, para rematar, Abraham Benítez, ribeirense conocido por su labor como voluntario en diversas accióones, organiza una andaina solidaria por la salud mental y cuyos beneficios se destinará a favor de A Creba. Ese evento tendrá lugar el 11 de octubre con salida a las once de la mañana desde la Praza do Centenario, de Ribeira, y que tendrá un  recorrido circular adaptado para todas las personas. Las inscripciones, que tendrán un coste de 5 euros que irán íntegramente para la referida asociación, se podrán relizar en el punto de partida antes de comenzar.

Te puede interesar

El alcalde de Ribeira asistió a la presentación del trazado alternativo propuesto por el Concello para la circunvalación

Ribeira presenta una alternativa de circunvalación “integrada e sostible”
D. A.
Una guía de AmarCarril enseñó a los pequeños mariscadores

Alumnado de Carril aprende el oficio de las mariscadoras
Fátima Frieiro
Imagen de la reunión

La exportación e importación con China, a análisis en Salnés Empresarial
Fátima Frieiro
Marcos Martínez, presidente del CD Boiro, en el palco de Barraña junto a Rafael Louzán

El Boiro instalará una grada supletoria ante la incesante demanda de entradas para ver a las leyendas del Real Madrid
Gonzalo Sánchez