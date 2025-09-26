A Creba convoca un concurso de relatos breves, ofrece charlas en institutos y programa una andaina en Ribeira para celebrar el Día de la Salud Mental

Imagen parcila de la caminata de carácter benéfico a favor de A Creba que tendrá lugar en la ciudad y con un recorrido circularCedida

El próximo 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental y la Asociación Saúde Mental A Creba está ultimando los preparativo de su programación para seguir dando visibilidad a la diversas problemáticas que acompañan a este tema. Así, convoca la segunda edición del concurso de relatos breves 'Ecos da mente' que esta vez se enfoca su temática en cómo afecta la digitalización en la vida de las personas, ya se trate de las redes sociales, la Inteligencias Artificial, los juegos en línea u otros en la salud mental. Ese certamen se vuelve a dividir en cuatro categorías de participación: diversa, adulta, adolescente y juvenil.

Además, con la colaboración de la Concellería de Comercio de Ribeira, se contará con un premio de 120 euros en vales de compra para cada una y que se podrán canjear en el comercio local. Las bases de este concurso se pueden consultar en la web municipal y el plazo de presentación de los relatos rematará el 20 de octubre.

Siguiendo la misma línea de esa temática, se llevarán a cabo una serie de charlas en los institutos de Ribeira y en las que se reflexionará con el alumnado sobre las consecuencias en el bienestar emocional de las redes sociales, la IA, las horas que dedican a estar conectado a Internet, entre otras, incluyendo también la lectura de un manifiesto por la salud mental en los centros educativos el propio día 10 de octubre.

Y, para rematar, Abraham Benítez, ribeirense conocido por su labor como voluntario en diversas accióones, organiza una andaina solidaria por la salud mental y cuyos beneficios se destinará a favor de A Creba. Ese evento tendrá lugar el 11 de octubre con salida a las once de la mañana desde la Praza do Centenario, de Ribeira, y que tendrá un recorrido circular adaptado para todas las personas. Las inscripciones, que tendrán un coste de 5 euros que irán íntegramente para la referida asociación, se podrán relizar en el punto de partida antes de comenzar.