Tratarán de dar la mayor difusión en los mercadillos a la cadena humana del 11 de octubre entre el ambulatorio de Ribeira y el Hospital do Barbanza

Representante4s de la Plataforma en Defensa da Sanidade Público do Barbanza explicaron los motivos que les llevan a impulsar la acción de protestaChechu Río

Hace una semana se anunció por parte de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza que emprendía el reto de crear una cadena humana de 5 kilómetros que hay entre el centro de salud de Ribeira y el Hospital do Barbanza para para el próximo 11 de octubre, a partir de las cuatro y media de la tarde, para lo que se precisan 5.000 personas, con la finalidad de denunciar las demoras en la atención especializada y la falta de profesionales en Atención Primaria. Para organizarse, se aconseja a los participantes que acudan a pie que salgan desde el ambulatorio ribeirense, y que los que vayan en un vehículo lo hagan desde el complejo hospitalario ubicado en el lugar de Salmón, en la parroquia ribeirense de Oleiros, con el objetivo de juntarse aproximadamente a mitad de camino, en la rotonda de Xarás.

Después de que este periódico se hizo eco de esa iniciativa y de dicha recomendación, con la finalidad de animar a la gente a secundar y participar en esa convocatoria, desde la entidad convocante se elaboró, a partir del 4 de octubre, un calendario para la instalación de mesas informativas coincidiendo con las celebración de mercadillos ambulantes semanales y en las que se difundirá, aún más si cabe, esta acción reivindicativa "na que esperamos unha grande movilización na que se implique xente de toda a comarca para dicirlle ao Sergas que estamos aquí e vamos a seguir reclamando o dereito a unha Sanidade Pública de calidade e con equidade no acceso á mesma", manifestó su portavoz, Marián Rodríguez.

Otros representantes de dicha plataforma incidieron en que "hai que ser contundentes na resposta a este chamamento para evitar o desmantelamento da Sanidade Pública, que está sufrindo unha agresión a costa de beneficiar á Sanidade Privada, algo que vimos padecendo desde hai varios anos". En este sentido, también dijeron que la presión vecinal "vai. a dar solución a este problema, como ya lo pudieron comprobar en Palmeira, Aguiño y Corrubedo, en donde las movilizaciones surtieron su efecto en su día y lograron cubrir las plazas de facultativos titulares.

Calendario

Ese calendario dará comienzo el sábado 4 de octubre en Ribeira y Porto do Son, para continuar al día siguiente en Rianxo, el martes 6 en Boiro y el miércoles 7 en A Pobra, para rematar en la mañana del sábado 11 de octubre en la capital barbanzana, donde rematarán escasas horas antes de que se empiece a crear la cadena humana, que esperan que se pueda juntar en la rotonda del barco en Xarás. Rodríguez indicó que "sobran motivos" para acudir a esta movilización que será un acto simbólico para unir el ambulatorio ribeirense, que es el que centro sanitario que tiene una situación más deteriorada y complicada, pues sólo tiene cubiertas 10 de las 14 plazas de médicos titulares que tiene adscritos -motivo por el que este mediodía continuará con las concentraciones delante de la puerta principal del centro de salud, además de que hay dos más que se teme que podrían marcharse el 31 de octubre, y el Hospital do Barbanza, donde llevan más de dos años reclamando transparencia en la listas de espera, debido a que no se publicitan las relativas a las revisiones, "para non ter malos datos das que verdadeiramente importan", precisó Rodríguez.

A este respecto, recordó algunos datos significativos, como que la especialidad tiene dos años de espera para segundas consultas y posteriores, mientras que pacientes de Medicina Interna que estaban pendientes desde finales de 2022 se están empezando a ver ahora. Marián Rodríguez agregó que para Xinecoloxía el retraso es de más de 250 días, en Oftalmoloxía la demora ronda un año y en Saúde Mental, donde las revisiones son parte del tratamiento, hay un retraso entre tres meses y un año, que en este último caso precisó que se debía a que un psiquiatra lleva un año sin trabajar en el hospital barbanzano. Además, desde la plataforma sanitaria indican que la anterior Xerencia, al igual que la actual, siguen sin recibirles pese a que se lo tienen solicitado varias veces.

Recordando lo publicado hace una semana por Diario de Arousa, la portavoz de la Plataforma pola Sanidade Pública señala que en el centro de salud de A Pobra de los seis médicos de familia o de cabecera que prestaban servicio se repartieron el cupo de un especialista que se marchó y no se le sustituyó. Además, recientemente se jubiló una doctora, y otra se marchó, por lo que en estos momentos sólo hay cuatro pasando consulta. En el ambulatorio boirense faltan dos médicos, siendo en uno de los casos por una ausencia por una baja de más de medio año, y el otro falta desde este mismo mes, con lo que actualmente están 9 de los 11 que le corresponden. Y, en cuanto a Rianxo, se detalló que tienen un cupo repartido entre los médicos en activo, como en A Pobra, y que en el centro de salud de Rianxo están funcionando como si hubiera un Punto de Atención Continuada (PAC) "encuberto" por la tarde, pero realmente no es así ya que, aunque hay un médico asignado para la urgencias, no está cubierta la plaza de Enfermería.