Ribeira sigue avanzando en cuanto a eficiencia energética y ahorro del consumo eléctrico en sus instalaciones municipales

Operarios procedieron a la instalación de paneles solares fotovoltaicos en el tejado de la oficina de información turística y de consumo de RibeiraChechu Río

No es la primera vez que se da cuenta del esfuerzo inversor municipal para instalar paneles solares en edificios municipales, pero que ayer se estuvieran instalando en el tejado de la oficina de información turística y de consumo, a los que se destinan 45.000 euros, junto a los que darán servicio a las sedes de Policía Local, el conservatorio municipal -se instalará, por cuestiones técnicas, en el complejo polideportivo de A Fieiteira- y en el centro de raqueta de Coroso, ha vuelto a ponerlos de actualidad.

Desde el Gobierno local han querido hacer balance en lo que se refiere a este tipo de actuaciones de mejora de la sostenibilidad y reducción de emisiones contaminantes con la puesta en marcha de acciones en materia de eficiencia energética. Cifra en 357.000 euros las inversiones en los últimos meses con en distintas intervenciones como la instalación de paneles solares fotovoltaicos en inmuebles de titularidad municipal y la renovación integral del alumbrado en varias instalaciones deportivas.

El alcalde, Luis Pérez, dijo que estos proyectos forman parte de una "estratexia global" de su equipo de gobierno para hacer de Ribeira un municipio "máis respectuoso co medio natural ao tempo que reduce custos na factura eléctrica municipal". "Estamos a demostrar que a aposta polas enerxías renovables non é só un compromiso ambiental, senón tamén unha medida de aforro e de xestión responsable dos recursos públicos. Os cartos que conseguimos aforrar na luz poderemos destinalos a mellorar servizos básicos ou a manter en mellores condicións as nosas instalacións municipais”, enfatizó el primer edil.

Municipio referente

Desde el Ayuntamiento se indicó que las cuatro últimas instalaciones de paneles solares anteriormente mencionadas se suman a las que se colocaron en 2024, cuando se superaron los 260.000 euros de inversión con la instalación de paneles solares en el auditorio municipal, en el complejo polideportivo de A Fieiteira y en la sede de la Unidade de Condutas Aditivas (UCA) en Coroso. Pérez Barral señaló que, con esta medida, Ribeira se convierte en un municipio referente en lo que a aprovechamiento de energías renovables se refiere.

Por último, el mandatariuo local aseveró que estas inversiones no son hechos aislado, sino parte de un camino que Ribeira seguirá en los próximos años. “O futuro pasa pola eficiencia enerxética e polas enerxías renovables. O noso deber como administración é anticiparnos, liderar e demostrar que é posible combinar progreso, aforro económico e respecto polo medio ambiente”, concluyó.

Alumbrado de instalaciones deportivas

Desde el Ejecutivo ribeirense también se quiso destacar que hace casi dos años se puso en marcha un plan de renovación de el alumbrado público en las instalaciones deportivas municipales, con la finalidad de mejorar la calidad lumínica y garantizar un uso más eficiente de la energía.

El concejal delegado de Infraestruturas e Obras, Deportes, Transparencia e Participación Veciñal, Xabier Vidal, recordó que se destinaron 70.000 euros en las actuaciones desarrolladas en ese ámbito en los campos de fútbol de A Tasca en Aguiño y de A Fieiteira en Ribeira, y que este año se completaron intervenciones en el Centro de Raqueta de Coroso y en los campos de fútbol de A Guía, en Carreira, y de A Trinidade, en Oleiros, 70.000 euros.

Xabier Vidal apuntó que esas mejoras han supuesto dar un salto de calidad "xa que falamos dun antes e un despois no tocante á iluminación", y los usuarios de esas instalaciones ya están notando la diferencia, pues "temos espazos mellor iluminados, máis seguros e cun importante aforro enerxético”.