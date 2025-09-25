Ribeira destinará 100.100 euros a mejorar la accesibilidad en Praza do Concello y la casa consistorial

El entorno de la explanada situada delante del ayuntamiento de Ribeira será objeto de obras de mejora de la accesibilidadChechu Río

El Ayuntamiento ribeirense recurrirá a un crédito extraordinario -el tercero del año-, por importe de 100.100 euros, para sufragar las inversiones que pretende acometer de mejora de la accesibilidad de Praza do Concello y en la casa consistorial. La primera de la actuaciones, presupuestada en 51.773 euros, formaba parte del proyecto de reordenación de la Praza do Centenario y su integración con la citada Praza do Concello, pero la obra contemplada para este último emplazamiento no se pudo llevar a cabo ya que se estaba reformando el consistorio y ello provocaban que su entorno estuviera vallado por seguridad.

La otra intervención consistirá en la instalación de un ascensor que comunique todas las plantas del ayuntamiento, incluyendo el sótano, a donde no llegaba el que había. Fue una actuación que no se contempló en la reforma interior y de instalaciones de ese inmueble dentro del proyecto más amplio de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética. Así, pasarán a estar conectadas las cuatro plantas que conforman el renovado edificio municipal.

Moción de apoyo a 'O Grupo'

Este será uno de los asuntos que se abordará en el pleno municipal de carácter ordinario convocado para este próximo lunes, a partir de las ocho de la tarde, y en el que, tal y como se vienen anunciados desde hace varios días, se incluirá una moción ciudadana de la ANPA ‘Santa Uxía’ del CEIPP ‘O Grupo’ para que la corporación municipal inste a la Consellería de Educación a nombrar de modo inmediato un profesor de Primaria para tutorizar el aula de 3ºB de dicho centro educativo, así como instar a la Xunta de Galicia a realizar las obras de mejora inmediatas y urgentes en el colegio como la reforma integral del edificio de la antigua comisaría, el arreglo de la cubierta del edificio anexo-infantil y pintado exterior del inmueble principal, además de que el ascensor del edificio de Infantil sigue sin funcionar y no se prevé que lo vaya a hacer en breve plazo.

Esas demandas, junto con la falta de profesores de apoyo, cuidadores y personal NEAE y los desdobles en los sextos de Primaria, son las que provocan que la mayoría de los docentes del CEIPP 'O Grupo' vaya hoy a la huelga que está convocada en toda Galicia para el profesorado de todos los niveles de enseñanza pública en la comunidad autónoma, con la finalidad de expresar su rechazo contra los "recortes da Xunta", además de que "son moitos os motivos que levan a segundar este paro autorizado e que conta con servizos mínimos", señalan desde la Asociación de Naís e Pais de Alumnos (ANPA) 'Santa Uxía' del colegio 'O Grupo', que confirmó que serán muchos los maestros de Infantil y Primaria que secundarán esta convocatoria.

Pérdida de salario

El presidente del colectivo de padres, Unai González, declaró que ir a la huelga para los profesores "suponlle perder un día de salario, e fanno polos nosos fillos, pola defensa dos seus dereitos, e que menos que nós apoiemos a folga non enviando aos nenos ao colexio hoxe, para que teña a maior repercusión posible". De todos modos, precisó que no pueden garantizar que se lleve a cabo- la actividad lectiva con normalidad, estando garantizados los servicios mínimos.

Desde la ANPA 'Santa Uxía' secundan ese paro y hacen un llamamiento a las familias para que lleven o manden a sus hijos a clase, a non ser que lles resulte imprescindible por motivos de conciliación". Por este último motivo, la ANPA mantendrá el servicio de comedor de dos a cuatro de la tarde, "pero pedimos que avisen á empresa concesionaria, Golfiño, se non van asistir os asiduos por non terlle preparados os menús".

Igualmente, González Suárez dio cuenta en la jornada de ayer que están pensando en organizar a las nueve de esta mañana una cacerolada de protesta delante de la puerta principal del CEIPP 'O Grupo' con la finalidad de apoyar la huelga y visibilizarla a la hora de entrar a las aulas y para manifestar públicamente sus reivindicaciones.