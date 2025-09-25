Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

El PP de Ribeira reclama para este otoño que el Ayuntamiento acometa con urgencia la limpieza y roza de cunetas y cerca de ríos

​La concejala popular Ana Barreiro afirma que con la llegada del otoño también lo harán las lluvias y "é tempo de actuar con previsión, non de esperar a que as inundacións causen danos"

Chechu López
25/09/2025 06:00
El Ayuntamiento ribeirense cuenta con un tractor desbrozador de última generación para tener las cunetas en perfecto estado de revista
El grupo municipal del PP ribeirense registró una moción para su debate y votación en el pleno del lunes 29 de septiembre para solicitar que de cara a la estación otoñal, de la que ya han transcurrido algunos días, se proceda a realizar un plan para limpiar cunetas y aquellas zonas para reducir el riesgo de inundaciones, sobre todo en zonas de posible desborde de ríos, regato y zonas rurales, así como rozas en las zonas de paso de agua. Igualmente, los populares demandan que se solicite a las administraciones competentes ayuda o comunicación, según proceda, para la limpieza y roza de cunetas y árboles al lado de zonas hídricas.

La concejala popular Ana Barreiro afirma que con la llegada del otoño también lo harán las lluvias y "é tempo de actuar con previsión, non de esperar a que as inundacións causen danos". Por ello, solicita que se lleve a cabo lo que ribeirenses vienen pidiendo en diversos foros. "Temas cotiás, pero importantes para acometer como son a limpeza inmediata de cunetas, pasos de auga, sumidoiros e desaugadoiros, que se estableza un plan de mantemento regular en todo o concello, que se solicite permiso e colaboración aos organismos competentes, como Augas de Galicia, Medio Ambiente e outro para poder actuar tamén en leitos de ríos e arroios, unha mellor coordinación entre administracións para que ningunha zona quede sen atender e que se impulse a educación cidadá para evitar tirar lixo nestes espazos. 

Desde las filaspopulares insisten en que la limpieza de cunetas no es un gasto, sino una inversión en seguridad y en evitar otros problemas mayores cuando empiecen las precipitaciones. "Cada ano vemos como se repiten os mesmos problemas: camiños asolagados, vivendas afectadas, tráfico cortado... e todo por falta de mantemento básico", concluye la edila Barreiro Rego.

