El PP de Ribeira reclama para este otoño que el Ayuntamiento acometa con urgencia la limpieza y roza de cunetas y cerca de ríos
La concejala popular Ana Barreiro afirma que con la llegada del otoño también lo harán las lluvias y "é tempo de actuar con previsión, non de esperar a que as inundacións causen danos"
El grupo municipal del PP ribeirense registró una moción para su debate y votación en el pleno del lunes 29 de septiembre para solicitar que de cara a la estación otoñal, de la que ya han transcurrido algunos días, se proceda a realizar un plan para limpiar cunetas y aquellas zonas para reducir el riesgo de inundaciones, sobre todo en zonas de posible desborde de ríos, regato y zonas rurales, así como rozas en las zonas de paso de agua. Igualmente, los populares demandan que se solicite a las administraciones competentes ayuda o comunicación, según proceda, para la limpieza y roza de cunetas y árboles al lado de zonas hídricas.
La concejala popular Ana Barreiro afirma que con la llegada del otoño también lo harán las lluvias y "é tempo de actuar con previsión, non de esperar a que as inundacións causen danos". Por ello, solicita que se lleve a cabo lo que ribeirenses vienen pidiendo en diversos foros. "Temas cotiás, pero importantes para acometer como son a limpeza inmediata de cunetas, pasos de auga, sumidoiros e desaugadoiros, que se estableza un plan de mantemento regular en todo o concello, que se solicite permiso e colaboración aos organismos competentes, como Augas de Galicia, Medio Ambiente e outro para poder actuar tamén en leitos de ríos e arroios, unha mellor coordinación entre administracións para que ningunha zona quede sen atender e que se impulse a educación cidadá para evitar tirar lixo nestes espazos.
Desde las filaspopulares insisten en que la limpieza de cunetas no es un gasto, sino una inversión en seguridad y en evitar otros problemas mayores cuando empiecen las precipitaciones. "Cada ano vemos como se repiten os mesmos problemas: camiños asolagados, vivendas afectadas, tráfico cortado... e todo por falta de mantemento básico", concluye la edila Barreiro Rego.