Arrancan con 100.000 euros de inversión la dotación de red de pluviales y nuevo pavimento en la explanada del matadero y punto limpio de Ribeira

Operarios de la empresa Canarga iniciaron este miércoles las obras de dotación de red de pluviales y pavimentación de la explanada de acceso al matadero y punto limpio de RibeiraChechu Río

Operarios de la empresa Canarga SL iniciaron ayer las obras de mejora del pavimento e instalación de una red de recogida de aguas pluviales en la explanada de aparcamiento municipal -se señalizarán un total de 112 plazas- y de acceso al matadero y al punto limpio de Ribeira, después de que fuera la adjudicataria de dicho contrato, tras presentar una oferta de 99.560 euros. lo que supuso una rebaja del 15,9% respecto al presupuesto inicial por el que salió a licitación, que ascendió a 118.383 euros, y superó a las otras tres aspirantes, cuyas propuestas oscilaron entre 105.515 euros, (-10,87%) y 111.647 euros (-5,69%).

Un informe de la ingeniera municipal determinó que, la documentación aportada por Canarga SL para justificar la importante rebaja en su oferta económica, expone los motivos especialmente ventajosos que le han llevado a plantear su propuesta, relacionando los precios de los proveedores, de las unidades de obra e indica también los medios propios, la maquinaria y los medios auxiliares de los que dispone para ejecutar la obra, así como el volumen de obra ya contratada, por lo que propuso “aceptar la justificación de la baja temeraria presentada”. El alcalde ribeirense, Luis Pérez, declaró esta mañana que el objetivo fundamental que se busca con esta actuación pasa por mejorar el firme actual de esta zona del parque empresarial de Xarás que es usada a diario "por centos de persoas para estacionar os seus vehículos para ir ao seu posto de traballo".

El proyecto técnico indica que la zona de actuación tiene actualmente un pavimento de aglomerado asfáltico en “muy mal estado” y que ello se debe, básicamente, a la inexistencia de una red de evacuación de las aguas pluviales, provocando que se acumule la lluvia en puntos determinados y que se generen profundos baches y disgregaciones, con el consiguiente deterioro del pavimento. Por ello, el objetivo fundamental a conseguir con este proyecto, que cuenta con financiaciçón de fondos de Habilitación e Mellora de Infraestruturas dos Parques Empresariais, es la mejora del firme actual de esa zona del parque empresarial ribeirense, a través de la aplicación de una nueva capa de pavimento de aglomerado asfáltico en caliente de un espesor determinado.

Como paso previo, se recoge que se instalará la referida red de recogida de pluviales para que se pueda llevar a cabo la evacuación de las aguas superficiales. Para ello, se procederá a la demolición de los pavimentos por los que discurrirá esa nueva línea de pluviales, cuya instalación se realizará con tuberías de PVC corrugado de 200 y 315 milímetros de diámetro, así como de las arquetas sumidero y pozos de registro. Además, se construirá una cuneta revestida de hormigón al pie del talud existente, se procederá al saneo de la zona más deteriorada de la explanada, se aplicará una subbase de zahorra en los baches, se extenderá en toda la superficie una capa de mezcla bituminosa en caliente de seis centímetros de espesor. Por último, se realizará el pintado de la señalización viaria, incluyendo las de 112 plazas de aparcamiento, limpieza de la obra, gestión de residuos y otras cuestiones.