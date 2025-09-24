Un festival internacional de teatro aficionado recala en Ribeira con cinco funciones desde el 27 de septiembre al 16 de noviembre

La compañía gallega Noite Bohemia escenificará la obra 'A Casa de Bernarda Alba'Cedida

El auditorio ribeirense albergará del 27 de septiembre al 16 de noviembre más actividades relacionadas con las artes escénicas, que se sumarán a la tradicional muestra que arrancará este viernes y que se prolongará hasta el 19 de diciembre. Será el Festival Internacional de Teatro Amador de Galicia (Fitagal), un certamen que alcanza su cuarta edición recala en la capital barbanzana con la implicación de la Diputación Provincial de A Coruña y de la Federación de Teatro Afeccionado de Galicia, que decidieron que recalase en la capital barbanzana, concretamente en su flamante auditorio municipal, y para el que las entradas, que serán gratuitas, se empezarán a repartir desde media hora antes del inicio de la cada función hasta completar el aforo del patio de butacas.

En su cartel, según indicó la concejala de Cultura, Antía Alberte, hay una apuesta por la diversidad de estilos, con una revisión de clásicos y la promoción de compañías aficionadas de los ámbitos gallego, nacional y mundial. Así, con horario unificado para el inicio a las ocho de la tarde, el primer día será el grupo gallego Denigrantes Comediantes el que escenificará ‘Amareite ata que te odie’, mientras que el 4 de octubre la compañía cántabra EntreCajas Fusión presentará ‘Soños do Mar Negro’ y al día siguiente será Noite Bohemia, de Galicia, con ‘A Casa de Bernarda Alba’. Cardume Teatro hará lo propio el 12 de octubre con la función ‘As Galas do Defunto’, y los portugueses de Thiassos Teatro representará ‘Helena’, tragedia de Eurípides, datada en el año 412 antes de Cristo, y a su comnclusión se procederá a la celebración de un acto simbólico de clausura, en el que se entregarán diferentes obsequios a las compañáis participantes,como muestras de agradecimiento por su colaboración y compromiso con el festival.

La diputada de Cultura, Natividad González, se refirió a Ribeira como “epicentro cultural" de muchos espectáculos a lo largo del año y destacó la importancia de participar en esta propuesta junto con la Federación de Teatro Afeccionado de Galicia en proyectos" tan interesantes e singulares coma este" y en el que agregó que "imos a ter unha gran variedade de compañías de diferentes lugares neste Festival Internacional de Teatro”. González puso en valor el teatro aficionado, “porque é esa outra cultura da que formamos parte, da que queremos ser e da que somos“.

El vicepresidente de la Federación de Teatro Afeccionado de Galicia, Javier Fernández, destacó que la colaboración de la institución provincial , este festival de teatro amater podrá ampliar su programación y garantizar la participación de grupos gallegos, nacionales e internacionales. Y precisó que el festival de esta año "renova o seu nome e busca consolidarse como un referente do teatro amador en Galicia”, y que tiene como objetivo principal dar visibilidad al teatro aficionado gallego, promoviendo espectáculos de diversa temática y ofreciendo al espectador una programación renovada en cada edición. Esta cuarta edición contará con la participación de Javier Fernández, quien defendió que este evento también se presenta “como unha ferramenta clave para a promoción da lingua galega, fomentando o seu uso nas artes escénicas e favorecendo o diálogo cultural con outras comunidades e países”.