Diario de Arousa

Ribeira

Trasladan a la UCI del Clínico de Santiago para vigilancia al menor de Ribeira que resultó herido en accidente de moto en A Mámoa

Tras el suceso, el muchacho se quejaba de dolor en la espalda, por lo que GAEM y personal técnico del 061 lo inmovilizaron con collarín y colchón de vacío antes de trasladarlo al Hospital do Barbanza

Chechu López
24/09/2025 07:30
Polish_20250922_191957536
Efectivos del GAEM y personal técnico de emergencias sanitarias del 061 inmovilizaron a la víctima para luego proceder a su traslado al Hospital do BarbanzaChechu Río

El muchacho ribeirense de 17 años que resultó herido en un accidente de moto registrado en torno a las tres y cuarto de la tarde de este lunes en la carretera provincial DP-7305, entre el casco urbano de Ribeira y el núcleo de Aguiño por Carreira, a la altura del Alto de A Mámoa, fue trasladado desde el Hospital do Barbanza al Clínico de Santiago, donde permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para su vigilancia y evoluciona favorablemente, según indicaron fuentes próximas a su familia. 

Tras sufrir el accidente de tráfico, el muchacho se quejaba de dolor en la espalda, por lo que GAEM y personal técnico del 061 lo inmovilizaron con collarín y colchón de vacío antes de meterlo en la ambulancia en al que fue trasladado, inicialmente, al servicio de Urxencias complejo hospitalario comarcal. 

El suceso se produjo cuando el menor de edad pilotaba su moto por el referido vial cuando en su camino se cruzó una furgoneta de reparto de paquetería, que atravesaba dicha calzada desde una pista secundaria, en la que se ubica Talleres Seco para dirigirse hacia el lugar de Laxes. El joven piloto hizo una maniobra para esquivar a ese vehículo, se salió de la vía y la moto impactó contra un contenedor de vidrio, que fue desplazado un par de metros, aunque su piloto cayó poco antes de que se produjera dicha colisión.

