Queda desierto el contrato para el alumbrado de Navidad de Ribeira, que se licitó por 480.975 euros

El alcalde de Ribeira, Luis Pérez, firmó un decreto por el que se declaró desierta la licitación convocada para uno de los dos lotes del suministro de iluminación decorativa de Navidad y Carnaval, así como para las fiestas de verano y patronales. Concretamente, ello se refiere al alumbrado navideño, que contaba con el presupuesto más alto de los dos, pues ascendía a 480.975 euros para este año y 2026, así como sendas prórrogas para las dos siguientes anualidades, a razón de casi 120.244 euros cada uno. Ello contrasta con los 43.197 euros del precio por el que se sacó a contratación el lote 2 para el próximo año y otros dos más de prórroga, a razón de 14.399 euros por cada uno de esos tres años. En conjunto suponía un montante total máximo para esas celebraciones de 524.172 euros, que se financiará con cargo a las arcas municipales.

La razón por la que quedó desierto el primer lote es que, tras la comprobación del certificado de ofertas económicas presentadas a dicho expediente y que fue emitido por el Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta de Galicia, no consta la presentación de propuesta alguna, al menos de forma completa, a este procedimiento correspondiente al lote de Navidad. Ahora se está a la espera de la decisión que toma el Gobierno local a ese respecto, pero si quiere atenderlo deberá volver a sacarlo a licitación, pues en la justificación del primer anuncio ya argumentó que se veía en la obligación de llevar a cabo esta contratación externa pues la brigada municipal de Obras no tiene la cualificación profesional requerida ni los medios materiales necesarios para el montaje e instalación de estos elementos.

E incidió en la necesidad de llevar a cabo esa acción para promocionar la economía local, ya que las ventas en Navidad significan un auge para los negocios. Por el contrario, en relación con el lote 2, para la iluminación decorativa de Carnaval y las fiestas de verano y patronales, trascendió que, a diferencia de lo que sucede con el de Navidad, fueron dos empresas, una de Vilagarcía y otra de Ponteareas, las que se interesaron por el contrato y que ya fueron admitidas al considerarse después de que la mesa de contratación estimó que la documentación aportada es correcta.

En el presupuesto por el que se licitaron esos lotes de la decoración luminosa se indica que se contemplan el diseño, suministro, instalación, puesta en servicio, explotación, mantenimiento y desmontaje de los elementos. E incluyen los gastos de legalización, autorización, inspección reglamentaria y cualquier otro asociado a la puesta en marcha y funcionamiento de la instalación, no interfiriendo en los cuadros de alumbrado público existentes.