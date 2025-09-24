Programadas para fines de semanas de octubre cinco visitas guiadas a la isla de Sálvora que permitirán que medio millar de personas puedan conocerla

Sálvora será el destino de cinco viajes para dar a conocer todo el encanto que tiene la isla ribeirenseCedida

La Concellería de Medio Ambiente de Ribeira programó para los sábados de octubre y el domingo 19 visitas guiadas gratuitas a Sálvora que permitirán que 500 personas -un centenar en cada una- la conozcan y puedan apreciarla en su conjunto. “Non podes valorar o que tes se non o coñeces, e que mellor que facelo que indo todos a desfrutar desta illa na entrada da ría, pertencente ao Parque Nacional das Illas Atlánticas -realiz una aportaación económica para el desarrollo de esta propuesta- e que non ten nada que envexar a Ons e Cíes máis populares para o turismo”, dijo la edila Antía Alberte.

La concejala, que estuvo aompañada por el alcalde, Luis Pérez, detalló que esta propuesta, que se denomina 'Illa de Sálvora: De Ribeira ao Paraíso', están dirigidas a públicos de todas las edades, que las inscripciones ya están abiertas en la Casa da Xuventude de manera presencial o llamando al teléfono 981 835 289, y que los 100 participantes que puede haber de máximo en cada visita se dividirán en grupos para vivir la experiencia de forma “máis cómoda e enriquecedora”.

Antía Alberte, que indicó que las salidas serán a las 10.30 horas desde el puerto de Ribeira, por detrás del apeadero de buses, y regreso en torno a las 14.30, indicó que lo programan ahora para desestacionalizar la oferta, pues en verano hay mucha actividad y visitantes, “pero tamén queremos axudar a que as empresas fagan actividades en outono, pois parece que vai vir bo para cousas ao aire libre".

El primer edil incidió en los mismos mensajes que su compañera, precisando que se decantaron por programar esta propuesta para todos los púbicos en otoño por ser meses de baja afluencia turística, y que se dirige especialmente a los ribeirenses, pero también a quienes visiten la localidad en esas fechas y tengan interés en conocer "as importantes cartracterísticas naturais, ambientais, etnográficas e cultuirais".

Pérez Brral precisó que la naturaleza será protagonista y que el hilo conductor de las visitas serán la leyendas, para que las conozcan mientras se recorre el pazo, la aldea y su entorno natural, al igual que su historia con el naufragio del vapor 'Santa Isabel' como principal acontecimiento. "Desde o Concello consideramos prioritario desenvolver actividades para darlles aos ribeirenses a oportunidade de visitar a illa e propiciar que quenes veñan en épocas máis frouxas podan pernoctar e acudir aos localis comerciais e hostaleiros". Expresó su deseo de que esta acción sea un éxito y que si lo demanda la gente se repita en 2026.