Los padres de 'O Grupo' se sienten "defraudados" por la comparecencia en el Parlamento del conselleiro al obviar que "falamos de nenos" y no de cifras

Ana Núñez, Cruz Rivadulla y María José Cañestro exhibieron en el Parlamento de Galicia carteles con las reivindicaciones del centro educativo ribeirenseCedida

Una delegación de tres personas en representación de la ANPA ‘Santa Uxía” del CEIPP ‘O Grupo’, entre las que se enconbtraban su tesorera, María José Cañestro, una madre de un alumnos del aula de 3ºB de Primaria, para la que se reclamar la cobertura de la plaza de tutor, y la concejala de Educación, Cruz Rivadulla, presenció ayer, en vivo y en directo en el Pazo de Hórreo, la comparecencia del conselleiro de Educación en el Parlamento de Galicia para dar cuenta del inicio del curso escolar. Asistieron para hacer llegar a la Cámara gallega el malestar que sienten en lacomunidad educativa de dicho colegio de la capital barbanzana por la problemática que sufren en el inicio de curso "debido aos recortes de Educación e en apoio ás reivindicacións que levamos facendo nestas dúas semanas e media por distintos temas, pero fundamentalmente pola falta dun titor para a aula de 3ºB de Primaria".

El presidente de la ANPA 'Santa Uxía', Unai González, manifestó que se sienten “defraudados” por la fruistración que les causaron las palabras de Román Rodríguez, pues lo vieron como “un monólogo de propaganda política e un exercicio de soberbia ao vender as bondades da súa xestión, pero con verdades a medias, ao presumir de que Galicia ten as ratios profesor-alumnos máis baixas de España, pero non ten en conta a idiosincrasia de cada colexio”. Profundizando en ello, desde el colectivo de padres indicaron que ofreció cifras y datos "sen pensar que está a falar de persoas, de cativos e rapaces, como é o caso dos 23 nenos de 7 e 8 anos desta aula de 3ºB do noso colexio, en particular, e do conxunto do alumnado, 412 cativos de 2 a 12 anos que se ven gravemente perxudicados por esta falta dun substituto para titorizar o citado curso, en xeral".

González Suárez también se refirió a lo que el conselleiro manifestó que es una persona de "diálogo" y que "gústalle dialogar coa xente e non que se escondan detrás dunha pancarta", respondiéndole que "nós non nos escondemos, señor Román Rodríguez. Nós estamos a cara descuberta con megáfono e cacerolas nas concentracións demandando un ensino público de calidade, porque son os dereitos dos nosos fillos e o seu futuro. Nós tamén queremos diálogo, levamos pedíndoo dende comezos de curso, primeiro no escrito ao xefe territorial e á inspectora rexistrado, despois no escrito das 23 familias de 3ºB rexistrado e despois no escrito dirixido directamente a vostede, e todos eles sen resposta algunha". También le ´recordó que la inspectora acudió de visita el tercer día del curso, pero que no quiso recibirles nio hablar siquiera con él como presidente de la ANPA 'Santa Uxía' con las familias de 3ºB, y que "estivo a porta pechada presionando ao equipo directivo decíndolle que non aceptaba a súa dimisión e que tiñan que solucionar eles o problema que ela xerou ao non querer nomear a un substituto para a titora que falta, buscando desa forma enfrontar ao equipo directivo co profesorado e as familias ou a ANPA, cousa que non conseguiu porque a comunidade educativa de 'O Grupo' é forte e seguirá unida nas súas reivindicacións", subrayó Unai González.

Pese a su decepción, González manifestó que “nos agarramos ao comentario que fixo o conselleiro de que é partidario do diálogo e que se hai erros se solventarán, pois se estudan o noso caso vanse dar conta de que se equivocan ao non substituír a vacante deixada pola titora de 3ºB de Primaria en comisión de servizos noutro centro educativo polo coidados dos fillos, xa que deberían ter mandado un sustituto de maneira automática coa lista de interinos, pero non se produciu". El presidente de la ANPA señala que ese erros le fue advertido a la inspectora educativa hasta en tres ocasiones por parte de la Dirección del colegio y que pudo ser solventado antes de empezar el curso, después de su inicio o bien ahora, "unicamente teñen que tirar das listas, señora inspectora, señor conselleiro, e listo. O que pasa é que non lles da a gaña porque agora isto é un pulso entre a comunidade educativa do CEIPP 'O Grupo' e a Consellería de Educación, pulso que nós non queremos, tan só necesitamos solucións".

Desde la ANPA 'Santa Uxía señalan que ya le indicaron a Román Rodríguez en el últoimo escrito que si nombra al tutot sustituto "retiraremos ese punto da mopción cidadá que levaremos ao pleno do Concello ribeirense do vindeiro luns, 29 de setembro, ¿que máis podemos facer?". En relación a lo que el conselleiro dijo sobre "desaxustes temporais", el colectivo de padres de 'O Grupò' reaacciona diciendo que se trata de una "burla" para minimizar los "graves recortes" en la Educaicón Pública que están levando a cabo nos últiomos cursos: falta de coidadores, de profesorado especialista en NEAE, apoios, desdobres, inversión en material, obras... e agora tamén de titores cando o curriculo da Educación Primaria así o exixe no seu artigo 5, inclumplindo polo tanto a súa propia normativa educativa".

Frente a las críticas hacia el grupo parlamentario del PP, desde la ANPA 'Santa Uxía¡ expresaron su agradecimiento al "trato agradable" con el que recibieron las agrupaciones socialista y nacionalista en el Pazo do Hórreo, así como que los diputados Aitor Bouza, del PSOE, y Ana Miranda, del BNG, se referieran en sus intervenciones "ás nosas problemáticas, saudándonos e dándonos as grazas por estar presentes" y que también pidieron al conselleiro que les saludase y que los recibira, que les escuche... "e so fixo o primeiro, saudou de forma xenérica ao publico presente na tribuna, mentres que a deputada do PP que interviu na Cámara galega, nin nos mirou, xa moito menos saudarnos". Por el contrario, le recriminaron a la diputada popular que les hubiera acusado de estar poor la oposición y moverse con fines partidistas, "mentres nós movémonos polo futuro dos nosos fillos, reclamando un dereito a unha Educación Pública de calidade, sen pegatinas nen bandeiras de partidos ou sindicatos". Por todo ello, los padres anuncian que mantendrán sus reivindicaciones, incluyendo la recogida de firmas para un escrito que le enviarán al conselleiro, las concentraciones-careroladas de los lunes al recreo y la citada moción.

