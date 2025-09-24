Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

Empresarios de Ribeira hace pública la relación de ganadores de los 16 premios de su campaña comercial de ‘Volta ao Cole’

La entidad que preside Francisco Martínez tildó de “excelente" la acogida de esta iniciativa y subraya que fue “un éxito” de participación con 1.423 tickets de compra registrados

Chechu López
24/09/2025 22:50
cartel volta ao cole gañadores redes
cartel volta ao cole gañadores redes

La campaña ‘Volta ao Cole’ de la Asociación de Empresarios de Ribeira tuvo “excelente acollida” y fue “un éxito” de participación con 1.423 tickets registrados. Los 8 vales de compra por un total de 500 euros fueron para Emilia Freire, Jenny Guinaldo, Andrea Sieira, Patricia Lijó, Sergio Sieira, Raquel Loureiro, Dolores Casal y Uxía Sieira por compras en Marlem Kids, Folder, Trastiños, Os Nenos, Deportes Estévez, Cempés, Marlú y El Golimbreo; y los 8 lotes de material escolar se los llevaron Haide Hamed, Luisa Pena, Mónica Martínez, Fina Pinazas, María Flor, Noelia Arroyo, Melisa Sampedro y Alicia González tras comprar en Rovi, Dominga, Galana, Podoloxía Santa Uxía, Morrison, Lolita Moda, Atleet y Decorlux.

Desde la entidad que preside Francisco Martínez Gude expresaron "o noso sinceiro agracedemento a todas as persoas que día a día elixen os comercios locais para realizar as súas compras", y agregaron que "o seu apoio é fundamental para manter viva a economía de proximidade e contribuír ao desenvolvemento do noso tecido comercial". También recuerdan que la campaña “Volta ao Cole” surgió con el objetivo de dinamizar las compras durante el regreso a las aulas y poner en valor la importancia del comercio de proximidad. "Grazas á alta participación, consideramos que os obxectivos foron amplamente cumpridos·, concluyeron desde la AER.

