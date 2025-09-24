Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

El polifacético cómico gallego Miguel Lago recalará con su monólogo ‘Más libre que nunca’ el 27 de febrero en el auditorio de Ribeira

Las entradas se pondrá a la venta a las nueve de la mañana del próximo miércoles, 30 de septiembre, vía online en Ataquilla.com y de manera presencial en la oficina municipal de atención ciudadana

Chechu López
24/09/2025 23:18
El auditorio municipal ribeirense albergará el próximo 27 de febrero de 2026, a partir de las ocho y media de la tarde, la última actualización del monólogo “Comedy Club: Más libre que nunca” del cómico, colaborador de televisión, presentador y actor Miguel Lago, que acumula más de cinco lustros de experiencia sobre sus espaldas y que destaca por su sarcasmo y humor irreverente y agudo. 

Las entradas para poder presenciar la actuación de este polifacético gallego, pque cuenta con la producción de Etiqueta Negra, se podrán empezar a retirar a partir de las nueve de la mañana del miércoles de la próxima semana, día 30 de septiembre en la plataforma digital Ataquilla.com y de manera presencial en la oficina municipal de atención ciudadana.

Lago ofrecerá su clásico espectáculo unipersonal con nuevos textos y rutinas, combinándolos con reflexiones de actualidad y anécdotas personales y con su característico estilo en el que mezcla el humor inteligente, agudo y, por que no decirlo, provocador. A todo ello se suma que cada actuación es un evento único e irrepetible en en el que artista defiende su espectáculo sinningún tipo de complejos.

