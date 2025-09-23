Crece la indignación en la comunidad educativa del colegio “O Grupo” debido a que la Xunta de Galicia “non move ficha”

El centro educativo ribeirense albergó ayer otra concentración-cacerolada en demanda de cobertura de la plaza de tutor del aula de 3ºB de PrimariaChechu Río

La comunidad educativa del CEIPP ‘O Grupo’ de Ribeira está cada día más indignada al comprobar cómo pasan los días y que la Consellería de Educación “non move ficha” en relación con su demanda de cobertura de la plaza de tutor para el aula de 3ºB de Primaria. Así se dio a conocer en la concentración-cacerolada que se celebró ayer, en el inicio de la tercera semana de protestas, delante de la puerta principal de dicho colegio para trasladarle a dicho departamento su malestar por la situación de “inmobilismo” en la que se encuentra esa problemática.

La ANPA ‘Santa Uxía’, a la que le parece “incrible” que siga sin atenderse esa demanda, recordó que le mandó un escrito al conselleiro para pedirle una cita para exponerle el problema ya que otros responsables siguen sin responderle. Y dio a conocer sus próximas acciones, empezando por su presencia este mediodía en el Parlamento de Galicia, donde Román Rodríguez comparecerá para responder a los problemas de O Barbanza, en xeral, y de ‘O Grupo’ en particular, y así poder expresarle su malestar. También recordó, con el objetivo de llenar el lunes 29 el patio de butacas del viejo auditorio, que ese día se presentará, debatirá y votará en el pleno ribeirense (20.00 horas) una moción con la mismas demandas.