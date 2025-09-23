Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Crece la indignación en la comunidad educativa del colegio “O Grupo” debido a que la Xunta de Galicia “non move ficha”

Coincidiendo con el inicio de la tercera semana de protestas, el equipo directivo, profesores y padres hicieron una concentración-cacerolada para reclamar el nombramiento del tutor de 3ºB de Primaria

Chechu López
23/09/2025 06:45
DSC_0221
El centro educativo ribeirense albergó ayer otra concentración-cacerolada en demanda de cobertura de la plaza de tutor del aula de 3ºB de PrimariaChechu Río

La comunidad educativa del CEIPP ‘O Grupo’ de Ribeira está cada día más indignada al comprobar cómo pasan los días y que la Consellería de Educación “non move ficha” en relación con su demanda de cobertura de la plaza de tutor para el aula de 3ºB de Primaria. Así se dio a conocer en la concentración-cacerolada que se celebró ayer, en el inicio de la tercera semana de protestas, delante de la puerta principal de dicho colegio para trasladarle a dicho departamento su malestar por la situación de “inmobilismo” en la que se encuentra esa problemática.

La ANPA ‘Santa Uxía’, a la que le parece “incrible” que siga sin atenderse esa demanda, recordó que le mandó un escrito al conselleiro para pedirle una cita para exponerle el problema ya que otros responsables siguen sin responderle. Y dio a conocer sus próximas acciones, empezando por su presencia este mediodía en el Parlamento de Galicia, donde Román Rodríguez comparecerá para responder a los problemas de O Barbanza, en xeral, y de ‘O Grupo’ en particular, y así poder expresarle su malestar. También recordó, con el objetivo de llenar el lunes 29 el patio de butacas del viejo auditorio, que ese día se presentará, debatirá y votará en el pleno ribeirense (20.00 horas) una moción con la mismas demandas.

Te puede interesar

Polish_20250922_191957536

Trasladan a la UCI del Clínico de Santiago para vigilancia al menor de Ribeira que resultó herido en accidente de moto en A Mámoa
Chechu López
Polish_20250923_220015364

Los padres de 'O Grupo' se sienten "defraudados" por la comparecencia en el Parlamento del conselleiro al obviar que "falamos de nenos" y no de cifras
Chechu López
DSC_0385

Prevén que a mediados de 2026 se acabará la obra de ampliación del Fogar Amicos, con 26 dormitorios
Chechu López
DSC_0492

Los padres de alumnos del colegio de Asados se plantean suspender la medida de presión de no mandar a sus hijos a clase e iniciar otras protestas
Chechu López