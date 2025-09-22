La maternidad será el tema central de las jornadas “Muller e saúde” que tendrán lugar en octubre en Ribeira

Cruz Rivadulla y Dolores Crujeiras presentaron la programación de las jornadas sobre salud femenina)Chechu Río

La Casa da Xuventude de Ribeira albergará los cuatro últimos viernes de octubre la tercera edición de las jornadas ‘Muller e saúde’, que en esta ocasión versarán sobre el tema genérico de la maternidad. Las sesiones se desarrollarán entre las cinco y las ocho de la tarde los días 10, 17, 24 y 31, con el objetivo de p`romover la salud de las féminas y aumentar su calidad de vida, así como facilitarle herramientas para que se empoderen y sean sujetos activos respecto de su propia salud. Igualmente, se pretende que aumenten sus vínculos sociales, potenciawr su autoestima y seguridad personal, además de contribuir al conocimiento y aprovechamiento de lso activos existentes para la salud. La interesadas ya pueden inscribirse llamando al 679 306 199 o bien enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico ribeiradinonvx@ribeira-gal.

La primera sesión sobre materinidad tratará aspectos sobre el embarazo y el parto, tales como los cambios físicos y emocionales, sangrados y amenazas de aborto, fases del parto, técnicas de control del dolor y desmontar tabúes. La segunda versará sobre el puerperio, concretamente los cuidados para la recuperación física y emocionmasl de la madre, recperación tras una cesárea, cuidados de la cicatriz, técnicass para calmar al bebé y la mejora del sueño de ambnos. La tercera será sobre lactancia materna y sdu importancia para la salud y bienestar del bebé, técnicas para dar de mamar de forma efectiva, los cuidados del recién nacido e higiene y manejo del bebé. Y, por último, se hablará sobre la depresión postparto, para identificarla, preverla y tratarla, conocer los síntomas, factores de riesgo y tratamiento, la importancia del apoyo social y la atención integran a las madres, así como la influenci de lso patrones culturales.