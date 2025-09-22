Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

La maternidad será el tema central de las jornadas “Muller e saúde” que tendrán lugar en octubre en Ribeira

La interesadas ya pueden inscribirse llamando al 679 306 199 o bien enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico ribeiradinonvx@ribeira-gal

Chechu López
22/09/2025 21:02
DSC_0248 (1)
Cruz Rivadulla y Dolores Crujeiras presentaron la programación de las jornadas sobre salud femenina)Chechu Río

La Casa da Xuventude de Ribeira albergará los cuatro últimos viernes de octubre la tercera edición de las jornadas ‘Muller e saúde’, que en esta ocasión versarán sobre el tema genérico de la maternidad. Las sesiones se desarrollarán entre las cinco y las ocho de la tarde los días 10, 17, 24 y 31, con el objetivo de p`romover la salud de las féminas y aumentar su calidad de vida, así como facilitarle herramientas para que se empoderen y sean sujetos activos respecto de su propia salud. Igualmente, se pretende que aumenten sus vínculos sociales, potenciawr su autoestima y seguridad personal, además de contribuir al conocimiento y aprovechamiento de lso activos existentes para la salud. La interesadas ya pueden inscribirse llamando al 679 306 199 o bien enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico ribeiradinonvx@ribeira-gal.

La primera sesión sobre materinidad tratará aspectos sobre el embarazo y el parto, tales como los cambios físicos y emocionales, sangrados y amenazas de aborto, fases del parto, técnicas de control del dolor y desmontar tabúes. La segunda versará sobre el puerperio, concretamente los cuidados para la recuperación física y emocionmasl de la madre, recperación tras una cesárea, cuidados de la cicatriz, técnicass para calmar al bebé y la mejora del sueño de ambnos. La tercera será sobre lactancia materna y sdu importancia para la salud y bienestar del bebé, técnicas para dar de mamar de forma efectiva, los cuidados del recién nacido e higiene y manejo del bebé. Y, por último, se hablará sobre la depresión postparto, para identificarla, preverla y tratarla, conocer los síntomas, factores de riesgo y tratamiento, la importancia del apoyo social y la atención integran a las madres, así como la influenci de lso patrones culturales.

Te puede interesar

Sálvora será el destino de cinco viajes para dar a conocer todo el encanto que tiene la isla ribeirense

Programadas para fines de semanas de octubre cinco visitas guiadas a la isla de Sálvora que permitirán que medio millar de personas puedan conocerla
Chechu López
Polish_20250922_191957536

Trasladan a la UCI del Clínico de Santiago para vigilancia al menor de Ribeira que resultó herido en accidente de moto en A Mámoa
Chechu López
Polish_20250923_220015364

Los padres de 'O Grupo' se sienten "defraudados" por la comparecencia en el Parlamento del conselleiro al obviar que "falamos de nenos" y no de cifras
Chechu López
DSC_0385

Prevén que a mediados de 2026 se acabará la obra de ampliación del Fogar Amicos, con 26 dormitorios
Chechu López