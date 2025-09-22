La maternidad será el tema central de las jornadas “Muller e saúde” que tendrán lugar en octubre en Ribeira
La Casa da Xuventude de Ribeira albergará los cuatro últimos viernes de octubre la tercera edición de las jornadas ‘Muller e saúde’, que en esta ocasión versarán sobre el tema genérico de la maternidad. Las sesiones se desarrollarán entre las cinco y las ocho de la tarde los días 10, 17, 24 y 31, con el objetivo de p`romover la salud de las féminas y aumentar su calidad de vida, así como facilitarle herramientas para que se empoderen y sean sujetos activos respecto de su propia salud. Igualmente, se pretende que aumenten sus vínculos sociales, potenciawr su autoestima y seguridad personal, además de contribuir al conocimiento y aprovechamiento de lso activos existentes para la salud. La interesadas ya pueden inscribirse llamando al 679 306 199 o bien enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico ribeiradinonvx@ribeira-gal.
La primera sesión sobre materinidad tratará aspectos sobre el embarazo y el parto, tales como los cambios físicos y emocionales, sangrados y amenazas de aborto, fases del parto, técnicas de control del dolor y desmontar tabúes. La segunda versará sobre el puerperio, concretamente los cuidados para la recuperación física y emocionmasl de la madre, recperación tras una cesárea, cuidados de la cicatriz, técnicass para calmar al bebé y la mejora del sueño de ambnos. La tercera será sobre lactancia materna y sdu importancia para la salud y bienestar del bebé, técnicas para dar de mamar de forma efectiva, los cuidados del recién nacido e higiene y manejo del bebé. Y, por último, se hablará sobre la depresión postparto, para identificarla, preverla y tratarla, conocer los síntomas, factores de riesgo y tratamiento, la importancia del apoyo social y la atención integran a las madres, así como la influenci de lso patrones culturales.