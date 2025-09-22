Herido un piloto de moto de 17 años en un accidente de tráfico en el lugar de A Mámoa, en Ribeira

ovilizada con collarín y en colchó de vacío para subirla a la ambulancia del 061 y proceder a su traslado al Hospital do BarbanzaChechu Río

Un ribeirense de 17 años resultó herido de diversa consideración a consecuencia de un accidente de tráfico registrado en torno a las tres y cuarto de esta tarde en la carretera de titularidad provincial DP-7305, entre el casco urbano de Ribeira y el núcleo de Aguiño por Carreira, a su paso por el lugar de A Mámoa, en Ribeira. Al parecer, el menor de edad iba a los mandos de una moto y al rebasar el alto de esa zona se encontró con una furgoneta de reparto de paquetería atravesando la calzada principal desde un vial secundario, donde se ubica Talleres Seco, para dirigirse hacia el lugar de Laxes. Fue entonces cuando el joven motorista trató de esquivar ese vehículo y se salió de la vía e impactó contra un contenedor de vidrio, que fue desplazado cerca de dos metros, y él muchacho cayó poco antes sobre el asfalto y se quejaba, principalmente, de dolor en la espalda.

Un componente del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) ribeirense se encontró con el accidente de tráfico y contactó con sus compañeros y con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para avisar de lo sucedido. Hasta el lugar se movilizaron los efectivos de guardia del GAEM que, junto con el personal técnico de emergencias sanitarias de una ambulancia de Soporte Vital Básico de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 con base en la capital barbanzana, procedieron a la inmovilización de la víctima, al que le pusieron un collarín y lo colocaron en una camilla de palas para subirlo a la camilla, donde lo introdujeron en un colchón de vacío y, seguidamente, en el vehículo asistencial para proceder a su traslado al área de Urxencias del Hospital do Barbanza, con la finalidad de que reciba la atención médica que precisa y le sometan a la realización de pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

También fue movilizada una patrulla de la Policía Local de Ribeira, que recabó información sobre el suceso, aunque de instruir el atestado se encargará la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que tiene las competencias sobre ese tramo viario. Del mismo modo, en el lugar también se detuvo un coche radiopatrulla de la comisaría ribeirense del Cuerpo Nacional de Policía, cuyos agentes de seguridad ciudadana se interesaron por lo sucedido. Además, el GAEM se encargó de eliminar de la acera con sepiolita el derrame de gasolina que se vertió de la moto.