Concello de Rianxo Cedida

Rianxo contará con un servicio de apoyo a la conciliación de la vida familiar y laboral con un programa de actividades socioeducativas, deportivas y de tiempo libre. El Concello impulsa esta actividad del 22 de diciembre al 7 de enero (quitando fines de semana y festivos): 22, 23, 24 – 28, 29, 30, 31 de 2026; y 04, 05 y 07 de 2027.

La iniciativa se llevará a cabo en horario de 8:00 de la mañana a 14:00 horas, para niños y niñas nacidos entre el 2013 y el 2023, ambos incluidos. Se realizará en tres centros: CEP Brea Segade, Taragoña; CEIP Ana María Diéguez, Asados; y CEIP Castelao, Rianxo. Habrá quince plazas por lugar, exceptuando Rianxo, que contará con treinta. Mínimo de ocho participantes para formar grupo. Fecha de inscripción abierta del 30 de noviembre al 14 de diciembre.