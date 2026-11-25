Hasta el lugar se movilizó el equipo de bomberos de Rianxo y Ribeira Cedida

Un incendio urbano calcinó casi por completo un cobertizo situado en la calle Rianxiño, a la altura del número 14 de Rianxo.

El fuego se declaró a las 12.48 horas y afectó a una construcción en la que se almacenaba una importante cantidad de leña y plásticos.

No se registraron heridos.

Los bomberos de Boiro se desplazaron hasta el lugar para sofocar las llamas.

Debido a las características del inmueble y a las dificultades para acceder a su interior, las labores de extinción se prolongaron durante un tiempo.

Las paredes del cobertizo quedaron completamente derruidas, lo que complicó los trabajos de los efectivos.

Los bomberos tardaron en enfriar los diferentes puntos calientes que permanecían en la zona, por lo que fue necesario continuar con las tareas con el único propósito de evitar que el fuego se reavivara.

Ante la complejidad de la intervención, a la que acudieron en primer lugar los bomberos de Rianxo, estos decidieron solicitar también la colaboración de los de Ribeira.

Asimismo, se informó de lo ocurrido a la Guardia Civil, Protección Civil y Policía Local para que se desplazaran hasta el lugar de lo ocurrido.

Por el momento, se desconoce el origen del incendio.