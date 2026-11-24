Rianxo recuperó la escultura de A Virxe de Guadalupe de Asorey en septiembre Cedida

Pueblos Mágicos de España acaba de incorporar catorce nuevas localidades para 2027, y Rianxo es una de ellas. Del municipio destacan el puerto y la vida marinera, las cuales se unen a un legado literario vinculado a Castelao, Rafael Dieste y Manuel Antonio. "Las casas de sus escritores y la tradición compartida en torno a A Rianxeira permiten interpretar la identidad de esta villa de la ría de Arousa", así describe la organización a la villa.

El alcalde, Julián Bustelo, destaca que detrás de haber candidatado el municipio a la red se encuentra un voluntad de impulsar la zona como una referencia en turismo familiar, sostenible, y ante todo, respetuoso con los vecinos y vecinas rianxeiros.

"Nesa liña vimos traballando e con esa mesma finalidade seguiremos impulsando actuacións para mellorar a nosa vila, para ofrecerlle servizos de calidade ás persoas que nos visitan e para promocionar o noso municipio en todos os foros aos que poidamos acceder", expresa el alcalde.

El regidor explica que reciben esta declaración con profunda gratitud, "o traballo que facemos a diario non ten como obxectivo recoller distincións ou recoñecementos, mais este tipo de cuestións son sen dúbida un motivo de orgullo e un alento para seguir traballando na mesma liña".

Apunta a que este tipo de distintivos no solo vienen a situar a Rianxo en el mapa del turismo nacional e internacional, sino que también ayudan a destacar que en el municipio "se veñen facendo as cousas ben en canto a conservar e promocionar aqueles elementos da nosa identidade que nos fan únicos".

Bustelo ensalza la imagen que escogieron desde la organización sin ánimo de lucro, la escultura de A Virxe de Guadalupe de Asorey, que ejemplifica esa identidad local. Esta escultura fue instalada en Tanxil en 1932, bajo encargo de Ángel Baltar a Francisco Asorey, y permaneció allí durante más de setenta años. En 2005, los herederos de la familia Baltar decidieron retirarla ante el riesgo por los desprendimientos y por los problemas en el entorno del acantilado. El 5 de septiembre de este año, recolocaron de nuevo la obra en su espacio original, devolviendo al paisaje rianxeiro uno de sus elementos más reconocibles. A partir de ahora, también será la identidad visual del lugar para el resto del país.

Promoción nacional

Rianxo se incorpora a la red para 2027 junto a Artajona (Navarra), Burguillos del Cerro (Badajoz), Candeleda (Ávila), Casares (Málaga), Guardamar del Segura (Alicante), Jódar y Sabiote (Jaén), Medina de Pomar (Burgos), Morata de Tajuña y Villaviciosa de Odón (Madrid), Riba-roja d’Ebre (Tarragona), Sabiote (Jaén), Trillo (Guadalajara) y Unha (Lleida).

El propósito de Pueblos Mágicos de España es que su difusión vaya acompañada de cooperación entre localidades y de oportunidades para los comercios, establecimientos e iniciativas culturales del territorio.

Para la organización, el turismo se plantea como una herramienta vinculada al cuidado del patrimonio, cultura y actividad local; y al desarrollo de los pueblos que los mantienen.