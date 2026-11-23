Uno de los conciertos de la pasada edición del Rock in RIan Cedida

El Festival Rock in Rian abre plazo para el Concurso de Bandas Emerxentes que organizan cada año en vistas al evento principal, ya que las bandas ganadoras tendrán la oportunidad de actuar en su escenario. Esta competición es una iniciativa de la propia organización y la asociación rianxeira A Moreniña, de la que nació el evento musical. Puede participar cualquier formación independientemente del estilo musical que hagan, ya sea rock, rap, ska y otros géneros no comerciales. La única limitación que hay es que los concursantes no pueden tener un contrato discográfico en vigor con una compañía multinacional.

Los organizadores comentan que las inscripciones se suelen cerrar tan pronto completen las ocho plazas del concurso. Aunque, por lo general “non pechan nunca; ante unha baixa, imposibilidade loxística ou outras circunstancias, as bandas que non entraron no cartel inicial non se descartan automaticamente, quedamos cos seus contactos de man para poder reorganizar os concertos en caso de termos que tirar de lista de espera”. El año pasado se presentaron cerca de dos docenas de bandas, tanto de Galicia como de fuera.

Los grupos seleccionados compiten de dos en dos en cuatro jornadas diferentes. El ganador de cada una es seleccionado a través de una votación, parte de la calificación se la da un jurado y otra es popular. El jurado se compone entre dos y tres miembros de la organización, junto con un artista de la zona que asiste a los conciertos en calidad de público. El 60% de la puntuación la obtienen de los oyentes, a los que se les reparte unas papeletas para que marquen su actuación favorita.

Al Borde del Despido, Sustanciados, Five Pipers y Fuego Lolita Las bandas Al Borde del Despido, Sustanciados, Five Pipers y Fuego Lolita fueron los ganadores del año pasado, que “trouxeron ao Rock in Rian un nivel moi representativo da calidade que hai latente na escena emerxente en Galicia”, explica la organización. Apuntan que en ninguna de las jornadas de la competición “foi sinxela a votación”, destacando el nivel de los participantes.

Uno de los rasgos que más destaca de esta competición es la ausencia de limites de edad, pueden presentarse músicos de todas las edades. Los organizadores aun recuerdan los grupos más jóvenes que se presentaron al concurso. “Pecha a Cansela aínda son novos a día de hoxe, pero cando viñeron, hai 3 anos, eran máis novos aínda, e ese mesmo ano viñeron ao escenario principal do Rock in Rian. Causaron sensación, ás persoas asistentes sorprendeulles ver aquel rapaz tan novo tocando a batería tan ben. Aínda hoxe é unha anécdota que recordamos con cariño tanto dende a organización como falando coa xente que asistira”.