Primer coloquio en las Xornadas de Xustiza e Memoria Histórica Democrática A. Suárez

“La memoria y justicia hicieron caminos disasociados”. Así comenzaba ayer el coloquio ‘A Fiscalía de Dereitos Humanos e Memoria Democrática’ la ponente Dolores Delgado García, fiscal de la Sala coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado. Esta conferencia estaba enmarcada en las jornadas en Rianxo de Xustiza e Memoria Histórica Democrática en el Auditorio Municipal, organizada por el Concello y la Comisión pola recuperación da Memoria Histórica do Barbanza.

Estaban encargados de abrir el evento el presidente de la comisión, Carlos Cimadevilas, y el alcalde rianxeiro, Julián Bustelo, que agradecieron la asistencia institucional y pusieron en valor este tipo de iniciativas. “A memoria histórica non pode limitarse ao recoñecemento das vítimas nin dos feitos, é fundamental avanzar na verdade da xustiza e a reparación. A democracia ten unha débeda con todas as familias que tiveron que estar en silencio, e esa débeda non se salda con palabras, require compromiso político e actuacións concretas”, expresó Cimadevilas en las apertura.

Delgado García realizó un recorrido histórico por el panorama legislativo tanto en el pasado como en el presente. Presentó tanto las que consideran como positivas, “el dictador salió de un mausoleo de exaltación”, refiriéndose a la exhumación del Valle de los Caídos el 24 de octubre de 2019, que define como la “culminación de todos los poderes del estado”. Como las más negativas, refiriéndose al caso del juez Garzón en 2006, “el único que acabó condenado por abrir la puerta de los crímenes franquistas. Esto sentó un precedente de qué pasaría si otros en su misma posición intentaban lo mismo”, apuntó la fiscal. “Se debe investigar, por el derecho de las víctimas individuales a la verdad, y para las colectiva, la sociedad”. Tras un comienzo potente, se dio paso al coloquio y debate, seguido de la charla ‘A loita contra a impunidade: a Querela Arxentina’.

La CRMH culmina con este acto su programa La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza realizó esta semana varias acciones por los municipios de la comarca para conmemorar la Semana de la Memoria Democrática, que “corresponde ao compromiso de recuperar a memoria das víctimas da represión franquista e avanzar nos coñecementos da nosa historia”, como explica Cimadevilas.

Esta jornada permitió a los rianxeiros escuchar de personas con amplia experiencia en el ámbito hablar de justicia y memoria democrática, como Encarnación Mayán Santos, Jacinto Lara Bonilla o Irene Álvarez Francés; además de contar con testimonios de familias víctimas del franquismo de la comisión .