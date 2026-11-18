Natalia Botana mantiene una reunión con la Cofradía de Rianxo Cedida

La presidenta de Portos de Galicia, Natalia Botana, mantuvo ayer una reunión con el patrón mayor de Rianxo, Miguel Ángel Iglesias, y la directiva de la cofradía de pescadores Virxe do Carme de la localidad para abordar las prioridades de actuación para el mantenimiento de los servicios portuarios. Esta reunión se enmarca en la dinámica de contacto directo con el sector profesional que realiza la presidenta del ente público para abordar las necesidades de las dársenas de titularidad autonómica. .

En el encontro, celebrado en la sede de Portos de Galicia, Botana e Iglesias repasaron las incidencias detectadas en el puerto en materia de suministro eléctrico, videovigilancia y control de accesos a los pantaláns. Ademas, abordaron el estado de las infraestructuras como el desaugue de la lonja y el tubo de la boca de incendios o la cubierta de la lonja vieja, que actualmente utiliza la propia cofradía de pescadores como almacén, a través de una concesión administrativa. Finalmente, profundizaron en las necesidades en materia de pavimento, así como en la demanda de amarres por parte de los usuarios de cuarta y sétima lista.