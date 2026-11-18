La Plataforma SOS Sanidade O Barbanza presenta una moción en el Concello de Rianxo
Piden que el PAC abra también a partir de las 15:00 horas, aumentar el horario de las ambulancias y cubrir la demanda en pediatría
La Plataforma SOS Sanidade O Barbanza se reúne un día más en Rianxo, pero esta vez lo hacen para acabar su circuito de entrega de mociones en los ayuntamientos de la comarca para exigir mejoras sanitarias. “Solicitamos aquí, e polo que levamos moitos meses manifestándonos diante do Centro de Saúde, é para reclamar para o noso Concello unhas melloras necesarias. No centro sanitario contamos con unha pediatra, pero non se cubren as súas ausencias, e agora unha redución de xornada que da que non sabemos si vai a haber apoios para a cobertura”, explica una de sus portavoces.
También, al igual que en A Pobra, reclaman la dotación del PAC a partir de las tres de la tarde, “en cifra de asistencia, pódese comprobar que é necesario”. También piden una ambulancia que opere más allá del horario establecido, de 10:00 a 22:00 horas.
Todavía no se han llevado a Pleno ninguna de las propuesta presentadas en los municipios barbanzanos, sin embargo trasladan que están ansiosas por poder defenderlas cuando se dé la ocasión. La próxima que presentarán será en Porto do Son.