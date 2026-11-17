Operarios del Concello de Rianxo trabajan para limpiar los destrozos del temporal Cedida

Ayer a la noche se produjo un desprendimiento de terreno que impedía el acceso a las aldeas Cerqueiras, Vilar y Campelo desde O Araño. La Policía Local de Rianxo explicaba que para poder llegar los lugares, era necesario hacerlo desde Bustelo, Dodro; y que estaban trabajando en la zona para señalizar el desvío lo mejor posible.

Según apuntan, la zona ya es transitable. Desde primera hora de la mañana, los operarios del Servizo de Obras do Concello retiraron la tierra y las piedras que ocupaban la vía. El alcalde, Julián Bustelo, indica que siguen trabajando para limpiar los destrozos del temporal, y pide precaución en las carreteras por las condiciones meteorológicas adversas.