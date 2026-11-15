Rianxo ultima los preparativos para su mercado navideño del 19 al 23 de diciembre

Imagen de archivo de alumbrado navideño en Rianxo Gonzalo Salgado

El Concello volverá a apostar este año por el comercio de proximidad y la promoción de los productos artesanales con la organización de una nueva edición de su ya tradicional Mercado de Navidad, que se celebrará entre los días 19 y 23 de diciembre en las instalaciones de la Plaza de Abastos.

La iniciativa permitirá reunir durante cinco jornadas a artesanos y productores locales en un espacio destinado a fomentar las compras navideñas y poner en valor el trabajo de los profesionales de la zona.

Con la llegada de las fiestas navideñas, el municipio se prepara para recuperar una de las propuestas comerciales de estas fechas, ofreciendo a los vecinos y visitantes la oportunidad de adquirir productos de proximidad y artículos elaborados de manera artesanal.

La celebración de este mercado, busca, además, contribuir a la dinamización económica de la localidad durante uno de los periodos de mayor actividad comercial del año.

El gobierno local ya ha abierto el plazo de inscripción para todos aquellos artesanos y productores interesados en formar parte de esta nueva edición.

Las personas que deseen participan deberán ponerse en contacto con el Concello a través del correo alcaldia@concelloderianxo.gal, para gestionar todas las solicitudes.