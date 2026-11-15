Rianxo abordará el papel de la Justicia en la recuperación de la memoria histórica

Imagen del exterior del auditorio de Rianxo Cedida

El Auditorio Municipal del municipio acogerá el 21 de noviembre las jornadas ‘Xustiza e Memoria Histórica Democrática’, un encuentro que reunirá a diferentes especialistas del ámbito judicial para abordar el papel de la Justicia en la recuperación de la memoria histórica y la investigación de los crímenes cometidos durante el franquismo.

La iniciativa pretende generar un espacio de debate y reflexión en torno a los mecanismos jurídicos existentes para avanzar en el reconocimiento de las víctimas y la lucha contra la impunidad.

La programación comenzará con la inauguración, para, posteriormente, dar paso a mesas de debate en las que se abordarán temas como la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática así como el papel del Ministerio Fiscal en la investigación de vulneraciones de derechos humanos y en la aplicación de las herramientas legales relacionadas con la memoria democrática.

Tras las ponencias se abrirá un turno de coloquio con los asistentes. La segunda parte de las jornadas estará dedicada a la lucha contra la impunidad a través de la denominada querella argentina, una iniciativa judicial impulsada para investigar los crímenes del franquismo.