Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rianxo

Rianxo abordará el papel de la Justicia en la recuperación de la memoria histórica

La iniciativa pretende generar un espacio de debate y reflexión en torno a los mecanismos jurídicos existentes

Paula Gil
Paula Gil
15/11/2026 18:12
Imagen del exterior del auditorio de Rianxo
Imagen del exterior del auditorio de Rianxo
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Auditorio Municipal del municipio acogerá el 21 de noviembre las jornadas ‘Xustiza e Memoria Histórica Democrática’, un encuentro que reunirá a diferentes especialistas del ámbito judicial para abordar el papel de la Justicia en la recuperación de la memoria histórica y la investigación de los crímenes cometidos durante el franquismo. 

La iniciativa pretende generar un espacio de debate y reflexión en torno a los mecanismos jurídicos existentes para avanzar en el reconocimiento de las víctimas y la lucha contra la impunidad. 

La programación comenzará con la inauguración, para, posteriormente, dar paso a mesas de debate en las que se abordarán temas como la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática así como el papel del Ministerio Fiscal en la investigación de vulneraciones de derechos humanos y en la aplicación de las herramientas legales relacionadas con la memoria democrática. 

Tras las ponencias se abrirá un turno de coloquio con los asistentes. La segunda parte de las jornadas estará dedicada a la lucha contra la impunidad a través de la denominada querella argentina, una iniciativa judicial impulsada para investigar los crímenes del franquismo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620