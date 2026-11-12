Avanzan los trámites para aprobar la planta de residuos de Rianxo

Mapa de la parcela en el polígono industrial de Té, Rianxo Cedida

La Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostenibilidade de la Xunta otorga la autorización ambiental integrada a Galiza Verde S.L., para una planta de almacenamiento y valorización de residuos peligrosos y no del Concello de Rianxo. Además, da un paso para inscribir a dicha entidad en el Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia, este proceso se mantendrá en suspenso hasta contar con el resultado favorables de la preceptiva inspección de comprobación, para cerciorarse de que cumplen con los requisitos definidos en la memoria técnica.

Esta planta estará en la parcela 32 del Polígono industrial de Te, con una superficie de 4.693. Las edificaciones estarán formadas por una edificación principal de dos plantas y dos anexos de planta baja, ocupando una superficie de unos 1.700 metros cuadrados. Como apuntan en los datos de administración, el vertido de aguas residuales estará a cargo del órgano gestor de la red de saneamiento, el Concello de Rianxo. .

En los nuevos avances del proyecto, se recogen las apelaciones realizadas por la propia empresa y por el Colexio Oficial de Enexeñeiros Industriais de Galicia. Estos últimos, alegan que no sólo el equipo técnico redactor del proyecto no reúne la competencia técnica profesional necesaria, y que la instalación proyectada es compleja y multidisciplinar, por lo que consideran que no se puede abordar desde una sola especialidad de la Ingeniería Técnica Industrial y que debería intervenir un ingeniero superior. La Xunta desestima la primera con la comprobación de la habilitación profesional del técnico que firmó, y añade que según leyes pertinentes, el redactor debe ser un técnico competente, sin establecer una reserva de esta función a favor de una titulación profesional concreta.

Sin embargo, en cuanto a la complejidad del proyecto y su afección a la seguridad industrial de las instalaciones trasladan que la Consellería no “non é competente para valorar o cumprimento das esixencias específicas en materia de seguridade industrial nin as atribucións profesionais necesarias para subscribir os proxectos propios dese ámbito, cuestións que deberán ser verificadas polos órganos competentes”.

.Unas de las cuestiones acuciantes a la hora de presentar dicho proyecto fue el innevitable impacto ambiental que tendría, las evaluaciones de la resolución de agosto consideran que el proyecto no va a tener impactos significativos en los distintos ámbitos analizados y que sería viable su puesta en marcha “sempre que se cumpra con certos condicionantes establecidos nos seus respectivos informes, con relación a aspectos tales como a protección da atmosfera, poboación e saúde, augas e leitos fluviais ou xestión de residuos, entre outros”.

En la resolución actual se pide un programa de vigilancia y seguimiento ambiental y de vertidos, con un cálculo de pérdidas de agua y plano actualizado de la red interna. Este plan de control deberá realizar un seguimiento cada semestre natural del año. En cuanto a consumo, se prevé que la planta gaste una cantidad estimada de 95 metros cúbicos al año de agua. Los vertidos en redes de drenaje en cuanto a aguas residuales fecales, las pluviales y las procedentes de los procesos de vaporización y posterior condensación, se prevé que serán conducidas a la red de saneamiento municipal.

Se podrán almacenar 200 toneladas de residuos peligrosos

Las actividades se centrarán en cuatro grandes grupos de residuos: envases, absorbentes y otros; disolventes; líquido revelador y aguas sucias; y otros residuos peligrosos y no peligrosos, que serán almacenados según su categoría, hasta su entrega a un gestor autorizado para su tratamiento o eliminación. La capacidad de almacenamiento es de 18,46 toneladas de residuos metálicos no peligrosos, 200 de peligrosos y 21,54 del resto.