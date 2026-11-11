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Rianxo

Óscar Rial Lago, del PSdeG de Rianxo, pasa a ser asesor socialista en la Diputación

Antía Suárez Suárez
Antía Suárez Suárez
11/11/2026 20:17
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Óscar Rial Lago
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Óscar Rial Lago, líder del grupo socialista PSdeG en Rianxo, pasa a ser técnico asesoramiento especial de la Diputación Provincial de A Coruña. Así se anunciaba el 4 de noviembre en el Boletín Oficial de la provincia de A Coruña. Describen las funciones de este nuevo puesto como de “confianza e asesoramiento especial do Grupo Socialista”.

La propuesta la realizó la jefa del gabinete de Presidencia de la Diputación, bajo las características y retribuciones aprobadas el 27 de julio de 2023, por el que se le nombra personal eventual de la misma.

Este anuncio se encuentra actualmente bajo la posibilidad de interponer un recurso potestativo de reposición ante el órgano que dictó el acto hasta final de mes.

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