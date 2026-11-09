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Rianxo

El BNG pide en Rianxo el voto para “hacer valer Galicia en Madrid”

Agencias
09/11/2026 07:50
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Néstor Rego en Rianxo
Cedida
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El diputado del BNG en el Congreso y candidato por A Coruña, Néstor Rego, ha solicitado en Rianxo el apoyo a su formación para lograr “un BNG más fuerte” que permita “hacer valer a Galicia” y defender los intereses de la comunidad en Madrid.

En un acto público, Rego ha reivindicado el trabajo realizado por la organización en las Cortes, destacando el cumplimiento del acuerdo negociado para Galicia en materia de infraestructuras ferroviarias y viarias, las bonificaciones de la AP-9 y la AP-53, los fondos de dependencia, la quita de la deuda y el incremento de las pensiones mínimas. El candidato nacionalista ha situado al BNG como la “alternativa” en Galicia y un “dique de contención frente al bloque reaccionario de derecha y ultraderecha”.

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