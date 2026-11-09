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Rianxo

El 7 de noviembre se inaugura ‘Rianxo: miradas desde o interior’ de Xurxo Martiño

Antía Suárez Suárez
Antía Suárez Suárez
09/11/2026 18:08
Panel de la exposición que rinde homenaje a Virxinia Pereira
Panel de la exposición que rinde homenaje a Virxinia Pereira
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Exposiciones, taller audiovisual y teatro. Esas son algunas de las propuestas culturales que se desarrollarán este fin de semana, organizadas por el Área de Cultura do Concello de Rianxo y otras entidades. .

Este viernes tendrá lugar el preestreno de ‘O Miradoiro’ de Alomais Teatro, texto ganador del XX Premio Abrente de la MIT de Ribadavia (2025), escrito por Isa Fernández. Será en la Sala Arcos Moldes del Centro Sociocultural Auditorio a las 21:00, entrada gratuíta hasta completar capacidad. El sábado tendrá lugar el taller audiovisual ‘Crea a túa curta’, de 10:00 a 14:00 horas. Está destinada a jóvenes de 10 a 18 años. Ese mismo día, habrá una conferencia, ‘IX Memorial Mireya Dieste’, a cargo de Margarita Viso Soto con motivo del bicentenario del nacimiento de Marcial Del Adalid,a partir de las 20:30 horas.

En cuanto a exposiciones, ‘Dez voltas na vida’ de Virxinia Pereira en Praza de Padrón. Es una muestra que acerca a la ciudadanía a la vida y al legado de una mujer esencial en la historia de Galicia. A partir del 7, se podrá visitar ‘Rianxo: miradas desde o interior’ en el Centro Sociocultural Auditori, del artista Xurxo Martiño.

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