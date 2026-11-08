La Policía Local de Rianxo recibe con orgullo la mención honorífica de Meninas 2026

El alcalde de Rianxo, Bustelo, recibe las noticias sobre la mención honorífica Cedida

La Policía Local de Rianxo se enteró este fin de semana de la noticia de que recibirán una mención honorífica en los galardones ‘Meninas’ 2026. Explican que les llena de orgullo ver su trabajo reconocido, y aunque no saben los criterios específicos del jurado, apuntan que son únicos en la zona por “ter unha unidade Viogen, específica para colaborar na loita contra a violencia machista, que adoita estar máis presente na Guardia Civil”.

De Arousa, el Equipo Viogen de Cambados también han recibido el mismo reconocimiento. La gala de entrega de estos galardones, creados por el Gobierno de España en 2004, se celebrará el próximo 20 de noviembre en el Hostal dos Reis Católicos de Santiago de Compostela.