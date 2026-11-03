Un vehículo le atropella un pie a un peatón en Campo de Pazos

Foto de archivo de una ambulancia Gonzalo Salgado

Un vehículo atropella accidentalmente el pie de un viandante en Campo de Pazos, Taragoña. Esto ocurría hoy a las 16:46 horas, en el kilómetro 150 de la AC-305, mientras el herido realizaba arreglos en una salida de aguas particular. Según informa la Policía Local de Rianxo, el conductor no lo vio cuando pasó cerca del señor. El afectado ha sido trasladado al un hospital de Santiago de Compostela en ambulancia.

Asistieron medios de la Guardia Civil y Policía Local.