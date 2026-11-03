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Rianxo

Un vehículo le atropella un pie a un peatón en Campo de Pazos

El accidente tuvo lugar a las 16:45 horas mientras el señor hacía arreglos en una salida de aguas particular

Antía Suárez Suárez
Antía Suárez Suárez
03/11/2026 17:49
Foto de archivo de una ambulancia atendiendo una incidencia en Vilagarcía de Arousa
Foto de archivo de una ambulancia 
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Un vehículo atropella accidentalmente el pie de un viandante en Campo de Pazos, Taragoña. Esto ocurría hoy a las 16:46 horas, en el kilómetro 150 de la AC-305, mientras el herido realizaba arreglos en una salida de aguas particular. Según informa la Policía Local de Rianxo, el conductor no lo vio cuando pasó cerca del señor. El afectado ha sido trasladado al un hospital de Santiago de Compostela en ambulancia.

Asistieron medios de la Guardia Civil y Policía Local.

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